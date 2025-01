PSV weet dapper NAC Breda ternauwernood van zich af te schudden

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelstrijd van de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz begon tegen NAC Breda wel uiterst moeizaam en kwam op achterstand door een goal van Leo Sauer. Na twee doelpunten van Guus Til leek het beslist voor PSV. In blessuretijd volgden nog een goal van PSV-invaller Ricardo Pepi en een van de bij NAC ingevallen Kacper Kostorz: 3-2. PSV bouwt de voorsprong op Ajax, dat dit weekend rust heeft en een wedstrijd tegoed houdt, uit tot vier punten.

De beste kansen in de openingsfase waren voor NAC. De Bredanaren scoorden in de zevende minuut in de persoon van Sydney van Hooijdonk, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een lichte overtreding van Leo Sauer in de aanloop daarnaartoe.

Korte tijd later kreeg NAC opnieuw een grote kans, maar Elías Már Ómarsson stuitte op de voeten van Walter Benítez. Hoewel PSV aan de overzijde ook speldenprikjes uitdeelde, was het vooral NAC dat de kansen kreeg in die fase. Na 26 minuten viel de openingstreffer van Leo Sauer. De buitenspeler, gehuurd van Feyenoord, kon in de rebound simpel intikken, nadat een kopbal van Van Hooijdonk nog was gekeerd: 0-1.

PSV opende daarna de jacht op doelpunten en drukte NAC ver achteruit. Nadat Jerdy Schouten en Luuk de Jong hun pogingen nog rakelings naast zagen gaan, was het in de 35ste minuut raak voor Til. De middenvelder werd in de diepte bediend door een handig passje van Joey Veerman en rondde het uitstekend en beheerst af: 1-1.

In blessuretijd maakte Til er op nog mooiere wijze 2-1 van. De offensieve middenvelder werd ditmaal in de diepte bediend door De Jong, controleerde de bal ondanks druk van Adam Kaied uitstekend, en schoot uit de stuit schitterend via de onderkant van de lat binnen.

Nog voor rust beging Ivan Perisic een harde overtreding met twee benen vooruit op Maxime Busi, waarvoor de linksbuiten van PSV een gele kaart kreeg. Daar mocht Perisic niet over klagen.

In de tweede helft moest PSV bij vlagen achteruit. NAC drong aan, maar wist telkens geen echte kans te creëren. Die kwam er aan de overzijde in de 75ste minuut wel voor PSV-invaller Ismael Saibari, die op de paal schoot.

Zo bleef het tot het eind toe spannend in het Philips Stadion. PSV bouwde de voorsprong diep in blessuretijd via Ricardo Pepi uit tot 3-1. Ricardo Ledezma bediende de ingevallen spits met een steekballetje, waarna Pepi hard binnenschoot. Ook Kostorz scoorde vlak daarna nog (uit de kluts bij een hoekschop), maar er was vervolgens geen tijd meer voor NAC voor meer: 3-2.