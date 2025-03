Rik Elfrink: PSV niet van plan bod neer te leggen bij Fenerbahçe

PSV is al volop bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Eén speler is in ieder geval niet in beeld bij trainer Peter Bosz, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag.

Elfrink meldt via X dat PSV niet van plan is om op korte termijn een bod uit te brengen op Jayden Oosterwolde. De verdediger van Fenerbahçe wordt al wel sinds vorig jaar zomer gevolgd door scouts van de Eindhovense club.

Een snelle terugkeer naar Nederland ligt echter niet in de lijn der verwachtingen. Dit ondanks geruchten in de Turkse media dat Oosterwolde serieus in beeld zou zijn bij de huidige nummer twee in de Eredivisie.

PSV volgt Oosterwolde en nog tal van spelers, zo weet Elfrink voorts te melden. De 23-jarige linksback heeft naar verluidt ook de mogelijkheid om zijn tot medio 2027 lopende contract bij Fenerbahçe tussentijds te verlengen.

Oosterwolde staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij Fenerbahçe, dat nog steeds kans heeft om kampioen van Turkije te worden. De teller staat inmiddels op 62 wedstrijden in het shirt van de grootmacht uit Istanbul.

De linksbenige verdediger kwam in oktober vorig jaar voor het laatst in actie voor Fenerbahçe. Oosterwolde is sindsdien herstellende van een zware kruisbandblessure. De verwachting is dat hij in juni weer op het trainingsveld kan staan.

Oosterwolde doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en debuteerde in 2020 in de hoofdmacht. Na een avontuur bij Parma kwam de jonge verdediger bijna twee jaar geleden in Turkije terecht.