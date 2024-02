PSV vernedert PEC onder leiding van Eredivisie-topscorer Luuk de Jong: 1-7

PSV heeft zaterdagavond tegen PEC Zwolle zijn volgende overtuigende Eredivisie-zege geboekt. In het MAC3PARK-stadion wonnen de Eindhovenaren met liefst 1-7. Grote man bij PSV was Luuk de Jong, die een hattrick maakte en daarmee de koppositie op de topscorerslijst van de Eredivisie overnam van Vangelis Pavlidis. Door de zege staat PSV voorlopig weer dertien punten los van nummer twee Feyenoord. PEC staat elfde.

Isaac Babadi kreeg voor het eerst sinds 19 februari weer een basisplaats bij de Eindhovenaren. Hij verving Malik Tillman, die op de bank begon. Verder ontbrak de geblesseerde Ismael Saibari bij de Eindhovenaren. Jerdy Schouten begon op het middenveld, André Ramalho keerde terug in de achterhoede.

Aan de kant van PEC stond er één anderen naam in de basisopstelling vergeleken met de wedstrijd tegen Almere City FC (0-1) vorige week. Bram van Polen keerde terug, waardoor rechtsback Eliano Reijnders weer naar de linksbuitenpositie verhuisde. Kaj de Rooij ontbrak bij de Zwollenaren.

Vanaf het eerste fluitsignaal was PSV dreigend, en waren de bezoekers meermaals dicht bij de openingstreffer. Die leek uiteindelijk te vallen in de twintigste minuut, maar de goal van Babadi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein half uur spelen werd het via Johan Bakayoko alsnog 0-1: de Belg kopte een voorzet van Sergiño Dest binnen. Enkele minuten later stond het al 0-2. Deze keer was De Jong, die raak kopte uit een corner van Joey Veerman, de gevierde man.

Toch was het duel allesbehalve beslist in de rust. Dat kwam mede door Walter Benítez, die een afstandsschot in de korte hoek van Reijnders zomaar onder zich door liet glippen. Daardoor zochten beide ploegen met een 1-2 stand de kleedkamers op.

Na de rust ging het plots snel. PSV zette vol druk, PEC leed balverlies rond de eigen zestien en De Jong kon voor een leeg doel binnentikken: 1-3. Na een lage voorzet van De Jong maakte Bakayoko er met een knal in de kruising vervolgens 1-4 van.

Twintig minuten voor tijd had De Jong zijn hattrick te pakken: hij kon geheel vrijstaand een lage voorzet van Hirving Lozano binnenschieten. Dat betekende de 1-5, maar ook dat de spits nu met 22 goals de topscorer van de Eredivisie is. Via een eigen doelpunt van Sam Kersten (tikte lage voorzet Lozano binnen) en invaller Ricardo Pepi (van dichtbij) werd de eindstand bepaald: 1-7.

