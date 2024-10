PSV neemt 'ingrijpend besluit' in aanloop naar Champions League-duel met PSG

PSV meldt in een statement op de officiële kanalen dat de sponsoren van de club niet zullen afreizen naar Parijs. Dit besluit volgt nadat de supporters van de Eindhovenaren maandag te horen kregen niet welkom te zijn in de Franse stad voor de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De supportersvereniging van PSV werkt ondertussen aan een kort geding.

PSV zou aanstaande dinsdag gesteund worden door ruim tweeduizend fans in de uitwedstrijd tegen de kampioen van Frankrijk. Afgelopen maandag werd echter bekend dat de uitsupporters niet welkom zijn in Parijs.

Het besluit van de Franse autoriteiten heeft te maken met de ongeregeldheden van vorig jaar rondom de uitwedstrijd tegen het Franse RC Lens. Toen braken er rellen uit in de stad en rondom het stadion. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om de orde buiten het stadion te herstellen.

In het stadion ging het ook mis. In de rust gooiden PSV-fans vuurwerk en stoeltjes vanuit het uitvak. Dit leidde ertoe dat supporters van RC Lens de stoeltjes terug begonnen te gooien. De mobiele eenheid wist uiteindelijk een confrontatie tussen de twee supportersgroepen te voorkomen.

De beslissing om de supporters van de Eindhovense club de toegang tot Parijs te ontzeggen heeft tot verbazing bij PSV geleid. “Terwijl PSV nog volop bezig is verhaal te halen in Frankrijk over het plotselinge verbod om supporters mee te nemen naar de UEFA Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, heeft het een ingrijpend besluit genomen: ook de zakelijke relaties blijven aanstaande dinsdag thuis”, maakt de 25-voudig kampioen bekend.

Commercieel directeur Frans Janssen licht het besluit van de club toe: “Een aantal partners liet direct al weten thuis te willen blijven als er geen supporters welkom zijn. Eendracht maakt macht, vonden ze. Wij scharen ons achter dat motto. Volgens de politie is er ook een veiligheidsrisico omdat bepaalde Franse groeperingen zich roeren en daar willen we onze relaties sowieso niet aan blootstellen."

De supportersvereniging van PSV werkt inmiddels aan een kort geding. Rob Bogaarts, voorzitter van Supportersvereniging PSV, vertelt tegen het ED: “Als dit helpt richting bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Stade Brest (in december, red.) hebben we toch een stap vooruit gezet.”

"Dus al is het maar voor de toekomst, we willen hier toch iets aan doen. Ook om te laten zien dat we het er absoluut niet mee eens zijn. Dit besluit druist in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel", stelt hij.