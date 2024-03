PSV verdient fraai miljoenenbedrag in UCL; uitschakeling ‘kost’ tien miljoen

Doordat PSV woensdagavond werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund, weten de Eindhovenaren wat de Champions League-campagne van dit seizoen in totaliteit heeft opgeleverd. Het bereiken van de achtste finale blijkt genoeg voor een fraai miljoenenbedrag.

Dortmund bleek woensdagavond een maatje te groot voor PSV. Al vroeg in de wedstrijd was een schot van Jadon Sancho Walter Benítez te machtig: 1-0. Vlak voor tijd kreeg Luuk de Jong een uitstekende kans om gelijk te maken, maar de poging van de spits ging over het Dortmund-doel. Na knullig balverlies van invaller Isaac Babadi kon Marco Reus daarna het tweeluik in het slot gooien: 2-0.

Voetbal International weet de precieze bedragen die PSV heeft mogen opstrijken als gevolg van de deelname aan het miljardenbal, ondanks de uitschakeling in de achtste finale. "Uiteindelijk verdiende de club het meeste aan de startpremie in de Champions League."

"Voordat de bal rolde", schrijft het medium, "incasseerde PSV 15,64 miljoen via die startpremie, de coëfficiëntenbonus leverde nog eens 14,781 miljoen op."

De wedstrijden in de groepsfase van het toernooi leverden ieder ook een aanzienlijk bedrag op. Bij elkaar opgeteld komt de premie van die duels neer op 'een slordige achttien miljoen euro'. Indien de kwartfinale was bereikt, hadden de Eindhovenaren een extra premie van 10,6 miljoen tegemoet kunnen zien.

In de poulefase - PSV zat samen met Arsenal, RC Lens en Sevilla in Groep B van de Champions League - wist de formatie van Peter Bosz twee keer te winnen, werd er drie keer gelijkgespeeld en ging alleen het uitduel met Arsenal verloren.

Alle Champions League-inkomsten bij elkaar komen neer op een bedrag van nipt onder de vijftig miljoen euro. Inclusief de inkomsten rondom de thuiswedstrijden in het hoogste Europese clubtoernooi kan het totale bedrag boven die grens uitkomen.

