PSV twijfelt niet en neemt beslissing over aflopend contract Ivan Perisic

Ondanks dat de transferwindow in Nederland reeds een paar weken gesloten is, zit Earnest Stewart allerminst stil. De technisch eindverantwoordelijke van PSV hoopt een dezer dagen Lucas Pérez aan de selectie toe te voegen en heeft ook daarna zijn handen vol aan selectiebeleid.

In Eindhoven beschikken namelijk de nodige spelers over een aflopende verbintenis. In het Eindhovens Dagblad schetst clubwatcher Rik Elfrink een beeld van de plannen van PSV inzake de uit contract lopende spelers.

Ten eerste Luuk de Jong (34). De aanvoerder en talisman ziet ondanks zijn leeftijd geen heil in stoppen en zijn werkgever gaat ‘dolgraag’ langer door met hem.

“Met De Jong is de club doorlopend in gesprek en eerder kwam vanuit de clubicoon van PSV al het signaal door dat hij nog niet wil stoppen”, verzekert Elfrink. De gesprekken met Ivan Perisic, met wie PSV evengoed wil verlengen, zijn minder rechttoe rechtaan.

De 36-jarige buitenspeler zit, in tegenstelling tot De Jong, wel degelijk in het najaar van zijn carrière en heeft nog geen voorkeur over zijn toekomst uitgesproken. “Perisic beslist vermoedelijk pas later dit seizoen hoe zijn voetbaltoekomst er nog uitziet.”

Backs Mauro Júnior en Richard Ledezma kunnen hun aflopende verbintenissen bij PSV verlengen, maar het is nog onduidelijk waar hun harten liggen. De Braziliaan werd reeds aan een transfer naar zijn vaderland gelinkt, terwijl de Amerikaan naar verluidt interesse vanuit Mexico geniet.

Ook Walter Benítez en Olivier Boscagli lopen uit hun contract. Eerstgenoemde is met PSV in gesprek, vooralsnog zonder overeenstemming, terwijl laatstgenoemde ‘normaal gesproken’ na het lopende seizoen vertrekt.