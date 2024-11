PSV-trainer Peter Bosz wordt gevraagd naar weerzien met Danny Makkelie en is dan heel duidelijk

Peter Bosz had vrijdag bij de persconferentie vooruitblikkend op de kraker tegen FC Utrecht geen zin om in te gaan op vragen over Danny Makkelie. De scheidsrechter heeft zondag voor het eerst sinds de aanvaring tussen de twee heren weer de leiding over een duel van PSV.

"Wij spelen tegen FC Utrecht, niet tegen Makkelie", zo werd een meer dan duidelijke Bosz geciteerd door Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad. Ook het mompelende protest daartegen wuifde de oefenmeester resoluut weg. "Nee."

De vragen over Makkelie waren een logisch gevolg na de vorige confrontatie tussen de twee mannen. Het leidde zelfs tot een arbitragezaak, die bij de tuchtcommissie werd neergelegd. Daarbij werd Bosz voor één duel voorwaardelijk geschorst.

Aanleiding voor die schorsing was een interview van de PSV-coach na afloop van het duel met Sparta Rotterdam. Bosz was behoorlijk gefrustreerd dat de leidsman geen penalty toekende aan de Eindhovenaren. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie", zei Bosz toen na afloop zonder omhalen bij ESPN.

"Dus dat ligt meer aan mij misschien." Verslaggever Milan van Dongen was verbaasd over de uitspraak van Bosz. "Altijd boos op Makkelie?" De PSV-coach reageerde bevestigend. "Ik vind het helemaal niks. Ik denk dat als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het zijn? Of moet hij gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke.”

Veerman en Schouten

Waar Bosz vrijdag wél over wilde praten, is de tegenstander. "Ik heb heel veel respect voor de prestaties van Ron Jans en FC Utrecht", wordt Bosz opgetekend door Voetbal International-journalist Marco Timmer. "We gaan richting de helft van het seizoen, het is knap dat ze daar staan."

Mogelijk kan de trainer zondag weer beschikken over Joey Veerman en Jerdy Schouten. De sleutelmiddenvelders moesten met een blessure enige tijd vanaf de zijlijn toekijken, maar werken langzaam richting hun herstel.

De Volendammer doet weer mee met de groep en is mogelijk van de partij. Die knoop wordt 'op zijn vroegst morgenochtend' doorgehakt, schrijft Elfrink. Ook Schouten traint weer mee met de selectie, maar het duel met Utrecht komt te vroeg voor de Oranje-international.