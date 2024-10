PSV-trainer Peter Bosz legt uit wat hij anders gaat doen na tuchtzaak over uitspraken over Danny Makkelie

Peter Bosz heeft nog altijd geen spijt van zijn uitspraken over Danny Makkelie na afloop van PSV - Sparta Rotterdam (2-1) eerder deze maand, zo vertelt de trainer op het perspraatje voorafgaand aan het treffen tussen AZ en de Eindhovenaren. Verder laat hij weten voortaan voorzichtiger te zijn in interviews.

De tuchtcommissie van de KNVB legde Bosz vrijdagochtend een voorwaardelijke schorsing van één duel op, wat betekent dat de trainer van PSV aankomend weekend gewoon mag plaatsnemen op de bank. Bosz ziet de reprimande dan ook niet als 'straf'.

"Het geldt voor mij niet als een straf. Ik zit morgen (zaterdag, red.) gewoon op de bank", geeft de zestigjarige keuzeheer aan. "Voor mij is het geen straf."

Mocht Bosz wel daadwerkelijk geschorst zijn voor het uitduel met AZ of zelfs voor meerdere wedstrijden, dan was hij tegen de straf in beroep gegaan, zo laat de recent veelbesproken trainer weten.

Bovendien geeft Bosz aan voorzichtiger te gaan zijn in interviews naar aanleiding van de tuchtzaak, wat volgens ESPN-verslaggever Pascal Kamperman 'heel jammer' is. "Dat vind ik ook", reageert de oefenmeester. "Onnodig."

Volgens Bosz heeft de buitenwereld de macht om hem te beletten zijn werk uit te voeren. "Je moet schijnbaar op je woorden letten en dat ga ik dan maar doen."

'Altijd boos'

Bosz reageerde in de slotfase van PSV - Sparta woedend toen Johan Bakayoko aan zijn shirt werd getrokken in de zestien van de Rotterdammers. Makkelie weigerde echter een strafschop te geven en toonde een gele kaart aan de zichtbaar opgewonden trainer van PSV.

"Ik ben altijd wel boos op Makkelie", zei Bosz toen na afloop zonder omhalen bij ESPN. "Dus dat ligt meer aan mij misschien." Verslaggever Milan van Dongen was verbaasd over de uitspraak van Bosz. "Altijd boos op Makkelie?"

"Ik vind het helemaal niks", reageerde de PSV-coach. "Ik denk dat als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het zijn? Of moet hij gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke."