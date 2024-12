PSV-trainer Peter Bosz: 'Heel gevaarlijk van Pierre van Hooijdonk, dat vond ik niet goed'

In de nasleep van de discussie rondom de uitspraken van Guus Til afgelopen weekeinde haalt Peter Bosz donderdag uit naar Pierre van Hooijdonk. De PSV-trainer stoorde zich in het algemeen over het speculeren over de situatie van zijn pupil, maar noemt de NOS-analist bij naam.

Op het wekelijkse persmoment van de Eindhovenaren kan de kwestie-Til niet onbesproken blijven. De aanvallende middenvelder baarde na afloop van de zege op FC Utrecht zondag (2-5) opzien met een interview bij ESPN.

"Ik heb geen vuur meer of zo, man”, zei Til onder meer. "En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld. Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij. En ik kan het niet plaatsen. Ik loop op het veld, maar ik wil het op het moment niet."

Bij Studio Voetbal liet Van Hooijdonk diezelfde dag nog zijn licht schijnen op de situatie. De oud-spits opperde onder meer dat Bosz zijn middenvelder op vakantie moest sturen en speculeerde over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til.

Die woorden schoten bij de keuzeheer van PSV in het verkeerde keelgat. Donderdag neemt hij het op voor Til. "Heel gevaarlijk, zoals bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk dat deed. Hij ging allerlei conclusies trekken en betrok zelfs PSV erbij. Dat vond ik niet goed", is Bosz duidelijk in zijn bewoording.

De succescoach laat verder weten extra met Til te hebben gesproken afgelopen week. "Ik ben twee keer apart met hem gaan zitten. Vooral om naar hem te luisteren en proberen te begrijpen waar hij aan denkt."

Desondanks verzekert Bosz dat de gevoelens van Til 'geen groot thema' vormen binnen de club, in de positieve zin van de woorden. "Guus ligt goed in de groep. Hij gaat er prima mee om. Hij is ook niet zielig, hij heeft het zelf aangegeven, dit is wie hij is. Soms voelt hij zich zo, maar hij kan daar prima mee omgaan."