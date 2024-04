PSV-trainer Peter Bosz haalt uit naar Kenneth Perez: ‘Heb me kapot geërgerd’

Peter Bosz heeft tijdens de voorbeschouwende persconferentie op Excelsior – PSV uitgehaald naar ESPN-analist Kenneth Perez. Laatstgenoemde zei zaterdagmiddag na NEC – PSV (3-1), nadat de trainer zijn interview had afgelegd, dat Bosz ‘een spel’ speelde en dat zijn woorden ‘toneel’ waren.

Bosz wordt maandagmiddag gevraagd naar zijn kijk op de woorden van Perez. “Daar heb ik me kapot aan geërgerd”, is hij duidelijk. “Hij staat naast me, waarom zegt hij dat niet op het moment dat ik mijn analyse geef? Als je dat vindt en naast me staat, dan zeg je dat toch? Hij laat me weglopen en zegt dat dan. Een beetje raar, toch? Of niet?”

“Hij moet niet zeggen dat ik een spelletje speel, want ik speel geen spelletjes”, vervolgt Bosz. “Ik geef gewoon eerlijk mijn mening. Daar hoeft hij het niet mee eens te zijn. Dat mag. Dat ik in zijn ogen een verkeerde analyse maak, dat kan. Ik geef net al aan: ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar je moet niet mijn integriteit in twijfel trekken, dat ik een spelletje speel. Ik speel geen spelletjes.”

Peter Bosz komt terug op de uitspraken van Kenneth Perez na afloop van het duel met N.E.C. "Daar heb ik me kapot aan geërgerd" — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2024

’Dat weet je toch van hem, dat spelletje?’

Bosz gaf na afloop van het verloren uitduel met NEC aan dat hij schrok van zijn elftal. “Want zo heb ik mijn ploeg nog niet gezien. Ik vond het bij vlagen ook hautain, bijna arrogant. Nergens op gebaseerd, want wij moeten hard werken en intensiteit in wedstrijden leggen."

Perez kon zich niet vinden in de analyse van Bosz, zo vertelde hij nadat de trainer was weggelopen aan collega Milan van Dongen. "Had je anders verwacht? Dat weet je toch van hem, dat spelletje? Hoezo waren ze hautain? Hoezo waren ze arrogant? Waar dan? Dat wilde ik nog weten, op welke momenten dat gebeurde."

"Dat was ook zo in het begin, toen ze hartstikke goed speelden. Toen vond hij het ook slecht en dramatisch. Dat is natuurlijk het spel van een trainer, om zijn ploeg een beetje te prikkelen. En de irritatie dat de glans van ongeslagen kampioen worden nu weg is. Heel ergerlijk voor hem”, aldus Perez in Nijmegen.

"Het is makkelijke taal, vooral ook omdat je niets van dat gedrag hebt bespeurd bij PSV", weersprak Perez de uitleg van Bosz. "Hij zegt dat het niet gaat om het meelopen van aanvallers met hun directe tegenstanders. Maar daar gaat het wél om. Die arrogantie die hij benoemt, heb ik totaal niet gezien bij PSV."

"Het is toneel van Bosz, denk ik. En die spelers moeten dat wel eerst voelen. Want ik sprak net een speler van PSV en die had dat gevoel ook helemaal niet. Bosz zal dat gevoel misschien wel gehad hebben. Maar PSV had vooral geen oplossingen aan de bal. Maar ik vond PSV echt verre van hautain”, sloot Perez af.

