PSV-trainer Peter Bosz gaat in op tuberculosebesmetting van Lucas Pérez: 'De speler heeft er veel last van'

Peter Bosz is vrijdagmiddag tijdens de persconferentie ingegaan op de tuberculosebesmetting van Lucas Pérez. De trainer van PSV vertelt dat hij schrok van het nieuws van de teamdokter.

“We hebben een aantal jongens vandaag voor het eerst op het veld gehad”, geeft Bosz eerst een medische update over zijn selectie. “We trainen morgen natuurlijk nog een keer. De andere jongens waren er allemaal bij. Buiten Ricardo Pepi en de speler waar jullie het straks ongetwijfeld over gaan hebben (Pérez, red.), is iedereen erbij. We hebben morgen nog wel een training, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Voor de rest is iedereen erbij geweest.”

Bosz gaat dan in op Pérez. “Je schrikt, natuurlijk. Ik werd een dag van tevoren door de dokter gebeld met de mededeling dat er een speler bij ons was die tuberculose heeft. Dan schrik je. Dan denk je natuurlijk gelijk aan die jongen: vreselijk.”

“Tegelijkertijd denk je natuurlijk ook: zou het niet bij andere spelers ook zijn? Het is dus wel een aantal dagen een groot thema geweest. Gelukkig gaat het nu weer over voetbal.” Bosz vertelt dat Pérez er veel last van heeft. “Natuurlijk. De speler heeft er veel last van.”

“Ik denk dat ik meer geschrokken ben dan jij (de journalist, red.), omdat ik wat ouder ben. Dan heb je het meer meegemaakt. Ik woonde in Apeldoorn en daar hadden wij een sanatorium voor dit soort gevallen. In die zin weet ik wel een beetje wat het is. Het was niet dat er grote paniek ontstond toen we het de spelers vertelden”, vervolgt Bosz.

Ajax

De trainer van de Eindhovenaren gaat daarna in op Ajax, de tegenstander van zondag. “Het is natuurlijk altijd een grote wedstrijd. Nu helemaal. We hebben onszelf in deze slechtere positie gemanoeuvreerd door te veel punten te laten liggen. Nu zijn wij in de achtervolging. We zijn bij de laatste wedstrijd twee punten ingelopen en weten dondersgoed dat we dit duel moeten winnen. Daar gaan we alles aan doen.”

Bosz is lovend over het team van Francesco Farioli. “Ik vind het knap wat Ajax doet. We weten allemaal waar ze vorig jaar vandaan kwamen. Dat ze het in één jaar tijd zo weten om te draaien is knap. Dat het voetbal niet altijd even mooi en spectaculair is, wil ik best geloven. Maar ze winnen wél hun wedstrijden, vaak met minimaal verschil. Dat is waarom ze nu bovenaan staan. Ook omdat wij heel veel punten hebben laten liggen.”