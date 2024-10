Eigen fans bewijzen het gelijk van PSV in aanloop naar Ajax: 'Dit gedrag tolereren we niet'

PSV gaat optreden tegen de anti-Joden-spreekkoren die zaterdag te horen waren tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle (6-0 winst), zo laat de club weten aan De Telegraaf. De supporters van PSV bewijzen volgens het dagblad het gelijk van de clubleiding, die al in juli besloot om geen supporters mee te nemen naar de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen Ajax.

Er hangt PSV een zware straf boven het hoofd indien supporters van de club zich in een uitwedstrijd tegen Ajax schuldig zouden maken aan anti-Joden-spreekkoren. In 2022 werd PSV vanwege dergelijke liederen tijdens de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gestraft: de Eindhovenaren mochten in de daaropvolgende uitwedstrijd tegen Ajax geen fans meenemen.

PSV staat door die gebeurtenissen onder verscherpt toezicht. Bij een nieuw vergrijp van supporters in de Johan Cruijff ArenA dreigt een zwaardere straf te worden uitgedeeld. Zaterdag ging het tijdens de laatste thuiswedstrijd van PSV in aanloop naar de topper Ajax al mis in het eigen stadion. Tegen PEC Zwolle waren anti-Joden-liederen te horen, waarin ook de zinsnede 'alle Joden moeten dood' te horen zou zijn geweest.

Daarop heeft PSV besloten in te grijpen. "De club heeft kennisgenomen van antisemitische uitlatingen door een selecte groep bezoekers van de wedstrijd tegen PEC Zwolle zaterdagavond", laat een woordvoerder weten aan De Telegraaf. "Dergelijk gedrag tolereren we niet in ons stadion en van onze supporters."

PSV doet er naar eigen zeggen alles aan om 'deze problematiek te beteugelen'. "Het bezigen van antisemitische taal is helaas geen onbekend fenomeen. Om dit soort uitwassen zaterdag bij de wedstrijd tegen Ajax te voorkomen heeft PSV eerder al besloten om geen supporters mee te nemen naar Amsterdam." Dat besluit werd dus al in juli genomen.

PSV vindt dat de supporters bij zichzelf te rade moeten gaan. "Onder meer via projecten van de PSV Foundation tracht de club een gedragsverandering te realiseren."