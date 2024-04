PSV start met teruggekeerde Schouten als centrale verdediger tegen AZ

De opstelling van PSV voor het duel met AZ is bekend. Trainer Peter Bosz ziet Jerdy Schouten terugkeren in de selectie en posteert hem meteen in het hart van de defensie. André Ramalho verhuist daardoor naar de bank. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV en ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Jordan Teze, Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Bosz kiest dus opnieuw voor Schouten als centrale verdediger in een topper.

Op het middenveld staan Joey Veerman en Mauro Júnior achter nummer 10 Guus Til. De voorhoede wordt gevormd door spits Luuk de Jong en flankspelers Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links).

Met nog zes wedstrijden te gaan en negen punten voorsprong op Feyenoord lijkt het een kwestie van tijd voordat PSV zich tot landskampioen van Nederland mag kronen. Tijdens de midweekse speelronde won PSV van Excelsior, terwijl Feyenoord niet langs hekkensluiter FC Volendam kwam (0-0).

Daarmee lijkt het laatste beetje spanning uit de top van de Eredivisie verdwenen te zijn, al rekent Bosz zich nog niet rijk. "Wedstrijden op het einde van een seizoen zijn altijd anders. We staan er heel goed voor, maar we zijn er nog niet. We moeten de wedstrijd winnen, want we willen kampioen worden. Zaterdag is wederom een kans om dat doel te naderen.”

AZ moet zich zien te herstellen van de 5-0 afstraffing tegen Heracles Almelo. Door de nederlaag is de achterstand op nummer drie FC Twente opgelopen tot vijf punten, waardoor Champions League-voetbal plots ver weg is voor de ploeg van trainer Maarten Martens. De Alkmaarders kunnen een overwinning in Eindhoven dan ook goed gebruiken.

Wat dat betreft kan AZ veel vertrouwen putten uit de prestaties van de afgelopen seizoenen in het Philips Stadion. De Alkmaarders wisten hun vier laatste wedstrijden tegen PSV in Eindhoven te winnen. "Ik verwacht een PSV dat agressief voor de dag komt", blikte Martens vooruit op de clubwebsite. "Het is een team met heel veel kwaliteit. Ze willen vaak hoog pressen en ik denk dat ze ons onder druk gaan willen zetten. Vanuit daar kunnen ze uit veel hoeken gevaar creëren."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Mauro, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Moller Wolfe; D. De Wit, Clasie, Belic; Van Bommel, Pavlidis, Mijnans.

