Couhaib Driouech werd overtuigd door speler van PSV: ‘Hij zei dat ik gek was als ik het niet deed’

Couhaib Driouech heeft zijn eerste interview als speler van PSV gegeven. Op de officiële kanalen van de Eindhovense club vertelt de 22-jarige aanvaller, die zondag werd overgenomen van Excelsior, onder meer dat Ismael Saibari hem advies heeft gegeven wat betreft zijn transfer.

Zondag meldde PSV dat Driouech wordt overgenomen van Excelsior, en een contract tot medio 2029 heeft getekend in het Philips Stadion. Hij levert Excelsior naar verluidt een basisbedrag van 3,5 miljoen euro op. Met bonussen kan het bedrag oplopen naar vier miljoen euro.

“Het is echt een eer om hier te mogen zijn”, aldus de buitenspeler in een interview op de officiële kanalen van PSV. “Het heeft lang geduurd, maar ik ben erg gelukkig. Er was heel veel interesse, maar ik heb toch gekozen om naar PSV te gaan omdat ik toch het beste gevoel bij PSV had. Bij de club, de mensen, de spelers… Ik denk dat ik me hier optimaal kan ontwikkelen. En het is altijd een eer om voor de beste club van Nederland te spelen.”

Eigenlijk leek Driouech afgelopen winter al onderweg naar PSV, maar die overgang ging op het laatste moment niet door. Sindsdien hebben hij en de club wel contact met elkaar gehouden, vertelt de geboren Haarlemmer.

“Ik heb altijd contact gehouden met zowel Peter (Bosz, red.) als Earnest (Stewart, technisch directeur van PSV, red.). Ik heb altijd fijn contact gehad met iedereen, en ik ben blij dat ik hier nu ben en het PSV-shirt mag aantrekken”, aldus Driouech, die naar eigen zeggen altijd vertrouwen heeft gehouden dat de transfer alsnog plaats zou vinden.

Iemand die een kleine rol heeft gespeeld in zijn keuze, was Saibari. “Ik was toevallig vorige week nog op vakantie met Ismael Saibari. Dat is een goede vriend van me. We gingen op vakantie om te trainen in Marrakesh. We hebben veel over PSV gesproken, en hij zei: ‘Je bent gek als je het niet doet!’ Maar ik wist al wat voor keuze ik zou maken hoor”, vertelt Driouech met een glimlach.

Rugnummer 21

Waar Driouech bij Excelsior nog speelde met rugnummer 14, wordt zijn rugnummer bij PSV 21. “Er waren wat nummers vrijgekomen, dus ik ging al een beetje op internet zoeken welke. Toen vroeg ik aan m’n moeder welk nummer ik moest kiezen. Toen zei ze vrij snel: ‘Kies 21’. Dus ik vroeg waarom, en ze reageerde: ‘Toen ze je in de winter wilde hebben, was je nog maar 21. Dus je moet 21 kiezen.’ Vandaar dat ik 21 heb gekozen”, besluit de kersverse aanwinst van de regerend landskampioen.

