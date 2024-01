PSV sluit huurdeal in de Eredivisie: medische keuring is al rond

Fredrik Oppegard maakt het seizoen af bij Heracles Almelo, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige linksback heeft momenteel weinig perspectief op speeltijd bij PSV en wordt daarom een halfjaar verhuurd aan de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

De deal is al volledig rond. Bij de medische keuring van Oppegard kwamen geen bijzonderheden aan het licht, waardoor niets een tijdelijke overgang naar Almelo meer in de weg staat.

Bij PSV keerde Mauro Júnior onlangs terug van een zware knieblessure, waardoor Peter Bosz nu veel keuze heeft op de linksbackpositie. Sergiño Dest geldt als eerste optie, terwijl Patrick van Aanholt daar ook kan spelen.

Voor de Noorse verdediger wordt het zijn tweede huurperiode in Nederland, nadat hij vorig jaar een half seizoen voor Go Ahead Eagles uitkwam. Oppegard begon in De Adelaarshorst als basisspeler, maar haakte na twaalf optredens geblesseerd af.

In de zomer van 2023 keerde de vleugelverdediger vervolgens weer terug in Eindhoven. Oppegard vocht voor een kans in PSV 1, maar werd uiteindelijk geen onderdeel van het eerste elftal.

Het afgelopen halfjaar kwam de verdediger dan ook uit voor Jong PSV. Dit seizoen speelde hij twaalf competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij twee assists produceerde.

Het contract van Oppegard in Eindhoven loopt door tot medio 2025. In totaal staat hij op elf optredens in PSV 1.

