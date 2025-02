PSV sluit deal in Turkije en zwaait voor derde keer in korte tijd aanvaller uit

Emir Bars is bezig aan zijn laatste maanden bij PSV. Het Eindhovens Dagblad verzekert woensdag dat de negentienjarige vleugelaanvaller de overstap maakt naar het Turkse Konyaspor. Bars maakt wel het seizoen af bij Jong PSV, zo benadrukt clubwatcher Rik Elfrink.

Bars beschikt bij PSV over een aflopend contract, maar desondanks is Konyaspor volgens de regionale krant bereid om enkel tonnen over te maken richting Eindhoven. Eventuele toekomstige vergoedingen zijn daar overigens nog niet bij opgeteld.

De bij PSV vertrekkende aanvaller, geboren in Helmond, doorliep van 2021 diverse jeugdelftallen van Turkije. Een debuut in de nationale ploeg laat nog op zich wachten voor Bars, die zich als zesjarige meldde in de jeugdopleiding van de Eindhovense club.

Bars staat momenteel op 52 wedstrijden in het shirt van Jong PSV. In die reeks kwam de jonge buitenspeler tot vijf doelpunten en elf assists. Speelminuten in het eerste elftal waren hem tot dusver niet gegund.

Het product van de jeugdopleiding, die ook in de UEFA Youth League actief was, heeft dan ook forse concurrentie bij PSV. Peter Bosz beschikt op de vleugels over Noa Lang, Johan Bakayoko, Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Esmir Bajraktarevic.

De deal met Konyaspor is overigens niet niet geheel rond. Bars moet nog tot een definitief akkoord komen met de Turkse club en daarnaast de medische keuring ondergaan. Daarnaast zullen PSV en Konyaspor een deal moeten sluiten.

Het is de derde keer in korte tijd dat PSV afscheid neemt van een jonge aanvaller. Joel Ndala werd door Manchester City teruggehaald en bij Nottingham Forest ondergebracht. Jevon Simons ruilde Jong PSV eerder deze maand in voor Zulte Waregem.