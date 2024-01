PSV slaat enorme slag en ziet snel tientallen miljoenen extra binnenstromen

PSV heeft het contract met Puma open kunnen breken en weten te verlengen, zo wordt bevestigd door de club op de nieuwjaarsreceptie. De nieuwe verbintenis loopt tot 2030; het oude contract liep in 2025 af. PSV, dat andere partners eveneens langer aan zich heeft weten te binden, gaat er financieel flink op vooruit.

De samenwerking tussen PSV en Puma begon in 2020. “De club praat zelf nooit in het openbaar over bedragen, maar verwacht wordt dat de nieuwe deal met Puma (inclusief sponsoring) in vijf jaar in totaal zo'n 55 tot 60 miljoen euro gaat binnenbrengen. Tussen 2020 en 2025 komt het bedrag uit op zo'n veertig miljoen euro, zodat sprake is van forse groei”, schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad over de nieuwe deal.

Hoofdsponsor PSV Vrouwen

PSV heeft ook de samenwerking met High Tech Campus Eindhoven, de hoofdsponsor van PSV Vrouwen, verlengd. Dat maakt de club op hetzelfde moment bekend. Het nieuwe contract loopt tot en met 2025. "Wij verheugen ons op de voortzetting van de samenwerking met PSV Vrouwen”, laat Hilde de Vocht, directeur Ecosysteem Management, optekenen.

“In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de doelstellingen van beide organisaties perfect samenvloeien. Naast het streven naar sportieve successen richten we ons gezamenlijk op het creëren van een positieve maatschappelijke impact, waarbij innovatie een belangrijke leidraad is", aldus de directeur.

Ook de rugsponsor verlengt

Naast Puma en High Tech Campus Eindhoven heeft ook GoodHabitz het sponsorschap verlengd. Het contract met de rugsponsor liep in eerste instantie tot medio 2025, maar is nu met twee seizoenen verlengd. “GoodHabitz helpt fantastisch bij de persoonlijke ontwikkeling van onze spelers en medewerkers. De verlenging van dit sponsorschap onderstreept die waardevolle samenwerking”, zegt commercieel directeur Frans Janssen van PSV.

“Ik ben trots dat we doorgaan met dit succesvolle partnership met PSV", aldus Milan Hofmans, CRO van GoodHabitz. “We zien in binnen- en buitenland de positieve impact van dit partnership. Daar gaan we de komende jaren op doorbouwen, onder meer door met PSV als verbinder verder bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de Brainport-regio.”

