PSV op ‘zakelijk kruispunt’: naast Babadi dreigt tweede transfervrije vertrek

Dinsdag, 12 september 2023 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:05

PSV en Shurandy Sambo ‘staan zakelijk op een lastig kruispunt’, zo schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagochtend. De 22-jarige rechtsback ligt in het Philips Stadion slechts vast tot medio 2024 (net als Isaac Babadi), waardoor hij volgende zomer transfervrij zou kunnen vertrekken. Technisch directeur Earnest Stewart is er dus bij gebaat om zich naast een contractverlenging voor Isaac Babadi te focussen op de verbintenis van Sambo, die hoopt op meer minuten onder trainer Peter Bosz.

Sambo is volgens Transfermarkt zo’n 3 miljoen euro waard, maar PSV ging afgelopen zomer akkoord met FC Twente over een transfersom van 1 miljoen euro exclusief een aantal bonussen. De verdediger en zijn management besloten uiteindelijk om niet te tekenen in de Grolsch Veste, waardoor Sambo nog altijd speler van PSV is. Volgens Elfrink zorgt dat voor een ‘lastig kruispunt’. “Stewart had immers zijn zegen gegeven aan een uitgaande transfer van Sambo, waarmee duidelijk is dat PSV het dit seizoen zonder hem denkt te kunnen.”

Onder Bosz kwam Sambo tot dusver pas 59 minuten in actie, verdeeld over 5 optredens. Elfrink schetst de lastige situatie van de rechtspoot. “Bosz gebruikt hem vooralsnog weinig, omdat de club met Sergiño Dest, Patrick van Aanholt en Jordan Teze wat alternatieven heeft en straks komt ook Mauro Júnior nog terug. Nu ontstaat een nieuwe situatie, waarbij PSV ook zakelijk moet kijken. Sambo vertegenwoordigt een interessante transferwaarde van enkele miljoenen, maar zijn contract loopt na dit seizoen af en de zaakwaarnemer kan dat gebruiken in onderhandelingen met andere clubs.” Volgens Elfrink moeten de Eindhovenaren goed overwegen of een nieuw contract en hoger salaris voor Sambo zijn potentiële opbrengst rechtvaardigen.

Volgens Elfrink zijn de vertegenwoordigers van Sambo, DW Sports Management, niet het meest eenvoudige management voor PSV als club. “Eerdere gesprekken verliepen niet makkelijk en ook nu is het de vraag of partijen tot een deal kunnen komen.” Elfrink is benieuwd of zaakwaarnemers William D’Avila en Alvaro Castelo tot een akkoord gaan komen met PSV. “De basis om door te gaan oogt zakelijk fragiel vanwege het nog maar kort lopende contract. Sportief heeft geen van de partijen twijfel over de motivatie van Sambo. Zijn kwaliteiten om als back-up van PSV te dienen, zijn bovendien al aangetoond.” Indien Sambo en PSV elkaar naderen ligt er in Eindhoven een contract tot medio 2026 klaar voor de jeugdinternational.