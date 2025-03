PSV op rapport: slechtste man krijgt een 2,5 op dramatische Champions League-avond, 2 voldoendes

PSV beleefde dinsdagavond een dramatische Champions League-avond tegen Arsenal. De Eindhovenaren kregen mede door defensief geschutter doelpunt na doelpunt tegen en gingen uiteindelijk met 1-7 onderuit. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV met een rapportcijfer.

De eerste 31 minuten waren een absoluut drama te noemen bij de ploeg van Peter Bosz. Bij het eerste Engelse doelpunt ging Ryan Flamingo voorop in de malaise door zijn tegenstander Declan Rice makkelijk weg te laten draaien in het strafschopgebied, waardoor Jurriën Timber in de gelegenheid werd gebracht om het kopduel met Noa Lang aan te gaan en te winnen: 0-1.

Bij de tweede tegentreffer was het Ivan Perisic die zijn tegenstander makkelijk liet wegdraaien, om maar te zwijgen van wat er misging bij het derde doelpunt. Flamingo pakte opnieuw de negatieve hoofdrol, al ging daar ook gemakkelijk balverlies van Tyrell Malacia aan vooraf. Een van de weinige lichtpuntjes bij PSV was Ismael Saibari, die de meeste aanvallende drang had en de lat trof.

In de rust besloot Bosz de ongelukkige Flamingo te wisselen voor Adamo Nagalo, maar al binnen drie minuten in de tweede helft stond het 1-5. Eerst keek de PSV-verdediging toe hoe Walter Benítez de bal klaarlegde voor Martin Ødegaard bij de 1-4, daarna lieten Perisic en Richard Ledezma zich makkelijk voorbijspelen bij de 1-5. PSV probeerde daarna nog van alles om wat terug te doen, maar de krachtsverschillen bleken enorm.

Bij de 1-6 ging wederom van alles mis, waarbij het volledig mistasten van Benítez het meest in het oog sprong. Het elftal van Bosz viel opnieuw volledig uit elkaar en na de zesde treffer verlieten ook al vele Eindhovense supporters het Philips Stadion. De eindstand werd uiteindelijk 1-7, een negatief record voor een Nederlandse club in de Champions League.

Benítez 3

Malacia 3,5

Boscagli 3,5

Flamingo 2,5

Ledezma 5

Saibari 5,5

Schouten 3

Til 4,5

Lang 5

De Jong 6

Perisic 4,5

Nagalo 4