PSV Onder 19 heeft aan dominante eerste helft genoeg voor zege op RC Lens

Woensdag, 8 november 2023 om 15:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:03

PSV Onder 19 heeft uitstekende zaken gedaan in de Youth League. De ploeg van trainer Vincent Heilmann was op De Herdgang met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van RC Lens. Nog voor rust verschenen Emir Bars en Jesper Uneken op het scorebord voor PSV. Dankzij de zege staat PSV nu tweede met zeven punten, op twee punten van koploper Lens. Sevilla volgt met vijf punten, terwijl Arsenal er slechts één heeft.

Heilmann had een basisplaats in huis voor Youth League-debutant Uneken, die vorige maand nog goed was voor een hattrick voor Jong PSV in het verloren duel met FC Eindhoven (3-4). De spits werd voorin geflankeerd door Julian Kwaaitaal (rechts) en Bars (links). Aan de kant van de bezoekers moesten Sean Tormin en Ayanda Sishuba voor de treffers zorgen. Twee weken geleden bleek Lens nog met 2-1 te sterk en dus had PSV wat goed te maken.

De openingsfase werd niet gekenmerkt door kansen, wat de wedstrijd gelijkwaardig deed laten aanvoelen. De eerste poging kwam van een speler van Lens, die PSV-goalie Roy Steur vanaf een meter of 35 wilde verrassen. Het idee was goed, alleen zeilde de poging een halve meter over het doel van Steur.

PSV liet aanvallend stap voor stap steeds meer zien en werd daarvoor in de 15de minuut beloond. Na een mooie aanval was Bars het eindstation: 1-0. PSV zette direct door en kon bijna opnieuw juichen. Bars zette voor op Renzo Tytens, die zijn inzet in het zijnet deed belanden. Even later was Uneken dicht bij zijn eerste treffer in de Youth League. Zijn kopbal kon nog net uit de hoek worden getikt.

Vlak voor rust was het alsnog raak voor de spits. Uneken besloot uit te halen en leek de bal niet goed te raken, maar het was voldoende om Lens-goalie Amine Boukemouche te passeren: 2-0. De Noord-Fransen moesten na rust dus minimaal tweemaal scoren, maar wisten in het openingskwartier na de onderbreking niets te creëren. PSV loerde op counteraanvallen, die niet scherp genoeg werden uitgespeeld.

Uit een van die counteraanvallen had Kwaaitaal de 3-0 op zijn schoen. De buitenspeler slaagde er van dichtbij echter niet in om de voorsprong verder uit te breiden. Hij raakte de paal. Een kwartier voor tijd dacht Tai Abed alsnog de 3-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een vermeende overtreding op Boukemouche.

Alleen calamiteiten leken PSV in de slotfase nog van een overwinning af te kunnen houden. De Eindhovenaren hadden de controle over de wedstrijd en werden zelf nog het gevaarlijkst in het laatste deel van de wedstrijd. Lens kwam er niet meer aan te pas en leed zo zijn eerste puntenverlies dit Youth League-seizoen.