PSV Onder 19 heeft woensdagmiddag opnieuw niet kunnen winnen in de Youth League. De Eindhovenaren kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de leeftijdsgenoten van Shakhtar Donetsk. Robin van Duiven was de man van de goal bij de thuisploeg. PSV Onder 19 is nu zo goed als uitgeschakeld.

PSV wist uit de eerste vier Europese wedstrijden twee punten te verzamelen. Na nederlagen tegen Juventus (1-0) en Sporting Portugal (0-2) werd er gelijkgespeeld tegen Paris Saint-Germain (3-3) en Girona (1-1).

Tegen Shakhtar hoopten de Eindhovenaren de eerste zege te kunnen boeken. De ploeg van trainer Vincent Heilmann leek na 25 minuten een goede stap in de juiste richting te zetten, maar een rake kopbal van Van Duiven werd afgekeurd wegens buitenspel.

PSV drong daarna aan op zoek naar de 1-0 en nam de controle in de wedstrijd over. Tot echt grote kansen tegen de Oekraïners kwamen de talenten van de Eindhovenaren echter niet.

Shakhtar werd tijdens de eerste echte mogelijkheid voor rust wel direct gevaarlijk. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door rechtsback Eus Waayers bijna in eigen doel getikt. Het liep met een sisser af voor de Eindhovenaren.

Na rust had PSV slechts negen minuten nodig om de openingstreffer te maken. Het was Van Duiven die zijn team vanaf de strafschopstip op voorsprong schoot: 1-0. De Eindhovenaren konden ruim twintig minuten genieten van die marge van één. In minuut 75 kwamen de Oekraïners namelijk langszij.

Anton Drozd besloot het met een halve omhaal te proberen en zag zijn poging succesvol uitpakken: 1-1. PSV kreeg in de slotfase nog een aantal kansjes, maar kon niet meer scoren. De Eindhovense talenten nemen het op dinsdag 10 december op tegen de leeftijdsgenoten van Stade Brestois.

Opstelling PSV: Smolenaars; Waayers, Bresser, Gomez van Hoogen, Bos; Merién, Bawuah, Van den Berg; Bahaty, Van Duiven, Beerens.