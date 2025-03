PSV neemt afscheid van Champions League met knap gelijkspel bij Arsenal

PSV heeft de Champions League-campagne toch nog met een enigszins positief gevoel kunnen afsluiten. Na vorige week met 1-7 te zijn afgedroogd in eigen huis, speelden de Eindhovenaren in de return in Londen knap gelijk tegen Arsenal: 2-2. PSV is desondanks definitief uitgeschakeld in Europa dit seizoen. Arsenal gaat door naar de kwartfinales, waarin het Real Madrid of Atlético Madrid treft.

Aangezien het tweeluik in de heenwedstrijd eigenlijk al was beslist, kozen beide trainers ervoor om een aantal belangrijke spelers rust te geven. Zo begonnen onder meer Olivier Boscagli, Noa Lang en Luuk de Jong op de bank bij PSV, waardoor spelers als Adamo Nagalo, Isaac Babadi en Couhaib Driouech wel in de basis stonden. Bij Arsenal moesten onder meer Jurriën Timber en Martin Ødegaard, de uitblinker van vorige week, het doen met een reserverol.

Waar de uitfans voor flink wat sfeer zorgden door vrijwel de hele wedstrijd onophoudelijk aan het zingen en springen waren, was het veldspel een stuk minder. Vanaf minuut één speelden beide ploegen in een laag tempo, waar eigenlijk ook wel aan te zien was dat het tweeluik al lang en breed was beslist.

In de zesde minuut was het plotseling raak. Na een misverstand tussen Armando Obispo en Tyrell Malacia kreeg Oleksandr Zinchencko alle tijd en ruimte om uit te halen, waarna de voormalig PSV’er de bal prachtig in de verre hoek krulde: 1-0.

Na een kleine twintig minuten had PSV voor het eerst een opleving. Johan Bakayoko schoot over, Driouech via doelman David Raya net naast, maar via Ivan Perisic was het wél raak. Op aangeven van Guus Til schoot de gelegenheidsspits de bal fraai in de bovenhoek: 1-1.

In het restant van de eerste helft was het Arsenal dat domineerde. Myles Lewis-Skelly raakte via Walter Benítez nog de paal, maar zeven minuten later stond het alsnog 2-1. Raheem Sterling gaf een perfecte voorzet op Declan Rice, die de bal binnenkopte.

Na een fout van Ben White kon Driouech ervoor zorgen dat beide teams toch nog met een gelijke stand gingen rusten, maar met een uitstekende ingreep wist Gabriel Magalhães een doelpunt te voorkomen. Aan de andere kant van het veld voorkwam Benítez een paar minuten later dat de doorgebroken Sterling de marge verdubbelde.

In de tweede helft leek het er steeds meer op dat er toch nog wat te halen viel voor PSV in het Emirates Stadium. Zo bracht Raya redding op een schot van Babadi, schoot invaller Joey Veerman de bal over en werd een poging van Babadi net gekraakt.

In de zeventigste minuut werd het op prachtige wijze weer gelijk. Babadi stuurde Driouech diep, en de linksbuiten verschalkte de uitkomende Raya met een prachtige stift: 2-2. Dat bleek ook de eindstand, waardoor PSV toch nog met een opgeheven hoofd afscheid neemt van de Champions League.