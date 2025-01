PSV moet toch nog even wachten op Ricardo Pepi; Mauro Júnior kan naar topcompetitie

Technisch directeur Earnest Stewart van PSV is deze transferperiode vooral druk met contractperikelen, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink in een update namens het Eindhovens Dagblad. In het Philips Stadion beschikken een aantal grote namen over een aflopend contract.

Wie niet over een aflopende verbintenis beschikt, is Ricardo Pepi. De 21-jarige spits ligt nog tot medio 2028 vast in Eindhoven, maar toch wil Stewart het contract van de Amerikaan nu al verlengen.

Een nieuwe deal tot medio 2030 leek rond, maar de bevestiging laat nog altijd op zich wachten. Elfrink verwacht nog altijd dat Pepi zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract.

De journalist schrijft verder over Pepi’s concurrent Luuk de Jong. “Of hij zijn contract bij PSV met een seizoen verlengt, waar nu over wordt gesproken, is ook nog altijd afwachten. En als De Jong blijft, blijft het voor Pepi misschien moeilijk om aan veel speeltijd te komen.”

Jeugdproducten Matteo Dams en Wessel Kuhn lijken spoedig te verlengen. Of Mauro Júnior en Walter Benítez blijven is nog maar de vraag.

“Mauro kan naar een mooie club in Duitsland en Brazilië en heeft ook een langjarige aanbieding van PSV te pakken, waarmee hij bij PSV de Braziliaan kan worden die het meest voor de club in actie kwam”, aldus Elfrink.

Benítez wacht voorlopig af. “Als de Eindhovense club hem voldoende waardeert, lijkt de deur nog wel open te staan voor een langer verblijf.”