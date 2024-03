PSV mist vrijwel zeker twee vaste basiskrachten in topper tegen Feyenoord

PSV zal het zondag in de Eredivisie-topper tegen Feyenoord nog moeten stellen zonder Ismael Saibari. Dat heeft trainer Peter Bosz bevestigd op de persconferentie in aanloop naar het duel. De 23-jarige middenvelder ontbrak de afgelopen twee competitieduels al bij de Eindhovenaren, en is dus niet op tijd fit om mee te spelen tegen Feyenoord.

Twee weken geleden, toen PSV met 2-0 won van Heracles Almelo, zat Saibari al op de bank bij de Eindhovenaren. Dat had ermee te maken dat de Marokkaans international volgens Bosz wat last had van zijn rug.

Een halve week later, tijdens het Champions League-duel met Borussia Dortmund (1-1) deed Saibari wel gewoon mee. Hij stond in de basis en werd in de 83ste minuut gewisseld. Tegen PEC Zwolle (1-7) vorige week ontbrak Saibari echter weer, vanwege een blessure. Die houdt hem ook tegen Feyenoord nog aan de kant.

Waarschijnlijk zal PSV het zondag ook moeten doen zonder Joey Veerman. De middenvelder is momenteel ziek, en heeft bovendien last van een lichte blessure. Daardoor wordt er op een later moment besloten of hij mee kan spelen. “Maar het is normaal gesproken onhaalbaar”, weet Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

Een ernstige blessure heeft Veerman in ieder geval niet. “Veerman is er sowieso niet lang uit, bevestigt Bosz ook nog. Dortmund-uit is niet in gevaar voor hem”, meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Guus Til

Toch heeft Bosz ook goed nieuws: Guus Til is weer inzetbaar. De 26-jarige middenvelder miste alle wedstrijden in februari vanwege een blessure, maar is nu dus hersteld. Negentig minuten zal Til overigens nog niet spelen: dat vindt Bosz een te grote stap.

PSV en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14:30 uur af in het Philips Stadion. Momenteel is het gat tussen de nummer een en twee van de Eredivisie al tien punten. Mocht PSV winnen, dan is het kampioenschap dus zo goed als binnen.

