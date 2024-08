PSV mag blijven hopen op komst Sepp van den Berg na uitspraak FSV Mainz 05-directeur

Het is nog maar de vraag of Sepp van den Berg op korte termijn bij PSV tekent. De centrumverdediger ziet een langer verblijf bij FSV Mainz 05 namelijk wel zitten. Dat wordt dan wel een verhuurperiode, want de Duitse club weigert om meer dan 20 miljoen euro te betalen aan Liverpool voor een definitieve transfer.

Sportief directeur Christian Heidel laat zich vrijdag in de Duitse media kort uit over Van den Berg. "We willen dat hij blijft en Sepp wil dat ook heel graag. Maar we respecteren tevens dat Liverpool hier nog geen definitief besluit over heeft genomen."

De leiding van Mainz aast op een nieuwe huurdeal voor Van den Berg. Het definitief binnenhalen van de Nederlandse verdediger is wat Heidel betreft geen optie. "Wij kopen geen spelers die meer dan 20 miljoen euro kosten, wat Liverpool graag ziet. Dat gaat tegen onze filosofie in."

PSV bood onlangs tussen de twaalf en vijftien miljoen euro op Van den Berg, die bij Liverpool vastligt tot medio 2026. Liverpool wil echter minstens vijftien miljoen euro neerleggen voor de centrale verdediger uit Zwolle.

Van den Berg sluit niet uit dat hij in de laatste weken van de zomerse transferperiode alsnog bij PSV tekent. De 22-jarige centrumverdediger van Liverpool benadrukt tegelijkertijd dat hij Liverpool niet zomaar wil inruilen, zeker nu Arne Slot de scepter zwaait op Anfield.

"Als je wil vertrekken, dan is 20 miljoen pond (omgerekend circa 23 miljoen euro, red.) best veel", opende Van den Berg onlangs in gesprek met The Athletic. "Ik weet dat er in de huidige markt gekke dingen kunnen gebeuren."

"Liverpool heeft een prijskaartje aan mij gehangen waarvan men denkt dat het juist is. Ook omdat ik vorig jaar een goed seizoen heb gehad", verwees de aan PSV gelinkte centrale verdediger naar zijn doorgaans sterke optredens in het shirt van FSV Mainz 05.

Van den Berg, die onlangs ook werd genoemd bij TSG Hoffenheim, krijgt tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen kans om zich te bewijzen tegenover Slot. De voorstopper had basisplaatsen in de oefenduels met Real Betis (1-0 winst) en Arsenal (2-1 winst) tijdens de tour in de Verenigde Staten.

