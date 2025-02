PSV lijdt nipte nederlaag bij Juventus, maar heeft nog alles om voor te spelen

PSV heeft in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League een nipte nederlaag geleden. De Eindhovenaren hadden het in Turijn tegen Juventus bij vlagen heel zwaar, kwamen achter na een kanonskogel van Weston McKennie, maar kwamen in de tweede helft langszij via een schitterende treffer van Ivan Perisic. Een late treffer van Samuel Mbangula dompelde de Brabanders echter toch in rauw: 2-1. Daarmee heeft de ploeg van Peter Bosz nog altijd een acceptabele uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag in het Philips Stadion.

Bosz had ondanks alle commotie een basisplaats voor Noa Lang in de voorhoede van PSV. Hij werd geassisteerd door Luuk de Jong en Ivan Perisic, die Johan Bakayoko op de bank hield. Achterin koos de oefenmeester voor Armando Obispo naast Ryan Flamingo in het centrum. Tyrell Malacia begon op de bank, Richard Ledezma keerde terug. Bij Juventus moest Teun Koopmeiners het doen met een reserverol.

Juventus begon veel sterker dan PSV, dat moeite had om overeind te blijven in de openingsfase. De eerste kleine mogelijkheid was voor Timothy Weah, die de handen van Walter Benítez vond. Ook Randal Kolo Muani stichtte enig gevaar voor het doel van de Argentijn.

Na de zware openingsfase begonnen er steeds meer kansen te komen voor de bezoekers uit Eindhoven. Het eerste schotje was van Ismael Saibari, die even later nog een goede schietkans kreeg nadat Michele Di Gregorio een voorzet niet lekker verwerkte. De middenvelder kon de bal echter niet genoeg drukken. Dat lukte even later wel aan de andere kant.

Na ruim een half uur spelen raakte Joey Veerman op de achterlijn met een laconiek balletje het balbezit kwijt voor PSV. Na een harde voorzet van Federico Gatti wist de Eindhovense verdediging de bal in eerste instantie nog wel weg te werken, maar op de rand van de zestien knalde Weston McKennie met een volley alsnog snoeihard raak voor Juventus: 1-0.

Die klap kwam PSV voor de rust niet meer te boven. Na de pauze ging het spel rap op en neer, wat met name leidde tot gevaar voor het doel van Benítez. Juventus leek via invaller Mbangula de voorsprong te verdubbelen, maar Ryan Flamingo bracht ternauwernood redding op de doellijn.

In minuut 56 kwam PSV langszij. Een schot van Lang werd afgeslagen en werd door Perisic op fenomenale wijze onder controle gebracht. De Kroaat legde de bal in één keer goed voor zijn linkerbeen en vond knap de korte hoek: 1-1. Daarmee werd Perisic, die in de competitiefase niet was ingeschreven, de oudste PSV’er ooit die wist te scoren in de Champions League.

Na de gelijkmaker kreeg PSV duidelijk wat meer grip op de wedstrijd. De Italianen konden nauwelijks meer kansen bij elkaar voetballen, maar kwamen tien minuten voor tijd toch uit het niets op voorsprong. Francisco Conceição dribbelde gemakkelijk langs Mauro Júnior en zette de bal laag voor. Benítez tikte de bal, in een poging om die weg te werken, recht voor de voeten van Mbangula. De jonge Belg bedacht zich geen moment en schoot de winnende treffer binnen: 2-1.

In de extra tijd kreeg Guus Til nog een grote mogelijkheid om de score weer gelijk te trekken, maar Renato Veiga gooide zich voor de inzet van de middenvelder. Juventus trok de wedstrijd op z'n Italiaans over de streep.