PSV legt aanvaller en tegenstander van Nederlands elftal voor liefst 4,5 jaar vast

PSV heeft de eerste versterking van 2025 zo goed als zeker binnen, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. Esmir Bajraktarevic wordt medisch gekeurd in Eindhoven en de negentienjarige aanvaller gaat een contract tekenen tot medio 2029.

Volgens de berichtgeving betaalt PSV een bedrag van circa drie miljoen euro exclusief bonussen aan het Amerikaanse New England Revolution. Mogelijk kan de transfersom nog met twee miljoen euro oplopen.

Bajraktarevic is een rechtsbuiten die ook op links en op 10 uit de voeten kan. De vleugelaanvaller kwam ter wereld in de Verenigde Staten, maar heeft ondanks zijn jonge leeftijd al zes interlands gespeeld voor Bosnië en Herzegovina.

Het ED weet bovendien dat de Bosnisch international twee jaar geleden stageliep bij AZ, al leidde die trainingsperiode niet tot een samenwerking. PSV is nu wél overtuigd van de kwaliteiten van Bajraktarevic.

Bajraktarevic was dit seizoen goed voor vier goals en vier assists over alle competities, verdeeld over 2479 minuten. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al 57 wedstrijden voor New England Revolution.

Bajraktarevic kan worden gezien als opvolger van Hirving Lozano, die aan zijn laatste dagen bezig is bij PSV. De Mexicaan bewandelt de omgekeerde weg en vertrekt juist naar de Major League Soccer, waar hij gaat spelen voor San Diego FC.

Met Malik Tillman, Ricardo Pepi, Richard Ledezma en Sergiño Dest heeft PSV al de nodige (geboren) Amerikanen onder contract staan. De marktwaarde van Bajraktarevic wordt door Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro.