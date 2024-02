PSV laat Yorbe Vertessen definitief naar Union Berlin vertrekken

Yorbe Vertessen vertrekt naar Union Berlin, zo meldt PSV donderdagochtend via de officiële kanalen. De 23-jarige spits gaat de Eindhovense koploper na vijftien trouwe dienstjaren verlaten. Vertessen was al even in de Duitse hoofdstad om zijn transfer af te ronden en heeft nu eindelijk toestemming gekregen van PSV.

Volgens journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad tekent Vertessen tot medio 2028 in Berlijn, waar hij al vier dagen was in afwachting van zijn transfer. Volgens Elfrink ontvangt PSV zo’n 6 miljoen euro, waarbij de Brabanders ook een ‘fraai doorverkooppercentage’ hebben bedongen. In het Philips Stadion lag Vertessen nog tot medio 2025 vast.

PSV since day one ?? Wishing you all the best in this new chapter of your career, Yorbe! ???? — PSV (@PSV) February 1, 2024

Vertessen doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in februari 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. In de afgelopen 3 jaar kwam hij tot 102 duels namens de koploper in alle competities. Daarin was hij goed voor achttien doelpunten en tien assists. Vertessen groeide nooit uit tot een vaste kracht en werd vorig seizoen enkele maanden verhuurd aan Union Sint-Gillis.

Transferssoap

In het afscheidsartikel op de clubwebsite van PSV komt ook de ‘transfersoap’ van de afgelopen dagen kort aan het licht. “Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Almere City reisde de Vlaming af naar Berlijn, waarna de blessure van Noa Lang alsnog roet in het eten dreigde te gooien. PSV is Yorbe dankbaar voor zijn inzet en toewijding van de afgelopen vijftien seizoenen en verleent hem de vrijgeleide om zijn gewenste transfer te kunnen maken. Succes in je verdere carrière, Yorbe.”

De van PSV afkomstige Vertessen is bij Union Berlin de beoogde opvolger van Sheraldo Becker, die onlangs overstapte naar Real Sociedad. De Belg maakt mogelijk komende zondag al zijn debuut in de uitwedstrijd van Union Berlin tegen RB Leipzig.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties