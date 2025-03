PSV krijgt mogelijk grote meevaller voor Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax

PSV kan mogelijk in het duel met Ajax al beschikken over Malik Tillman, zo meldt PSV Medium en bevestigt Rik Elfrink op X. Na zijn revalidatie in Duitsland is hij inmiddels teruggekeerd op De Herdgang, waar hij moet toewerken naar wedstrijdfitheid.

Tillman liep de blessure op in januari tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met Excelsior, dat pas in de verlenging in Eindhovens voordeel werd beslecht. De offensieve middenvelder raakte geblesseerd toen hij scoorde.

Vrijwel direct nadat bekend werd dat hij een kwetsuur opliep, vloog hij naar Qatar voor een speciale medische behandeling. Dokter Pieter D’Hooghe zorgde voor de eerste analyse en behandeling. D’Hooghe is een Belgisch medisch specialist in het Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital in Qatar.

Vervolgens trok Tillman naar Duitsland om verder te revalideren van zijn blessure. Daar heeft hij de afgelopen periode voldoende kunnen herstellen, en volgens schema is hij inmiddels weer in Eindhoven om zich klaar te maken voor het restant van het seizoen.

Volgens de berichtgeving van PSV Medium komt het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk van komend weekend absoluut nog te vroeg, maar mogelijk kan hij wel minuten maken tegen Ajax.

Op 30 maart neemt de nummer 2 van de Eredivisie het in een rechtstreekse confrontatie op tegen de koplopers uit Amsterdam. Elfrink houdt nog een slag om de arm en durft er geen gif op in te nemen dat Tillman zeker meespeelt, maar als het herstel loopt als gepland is de kans groot dat hij minuten maakt.

De voorsprong van Ajax bedraagt momenteel acht punten op PSV. Waar de Eindhovenaren het voor de interlandbreak opnemen tegen RKC, wacht de ploeg van trainer Francesco Farioli de loodzware wedstrijd tegen AZ.