Peter Bosz kreeg maandag op het trainingsveld van PSV eindelijk weer eens goed nieuws. De ziekenboeg bij de Eindhovenaren stroomt langzamerhand verder leeg.

PSV moest het de afgelopen week in beide verloren wedstrijden tegen Go Ahead Eagles stellen zonder Mauro Júnior, maar de linksback keerde maandag terug op het trainingsveld in Eindhoven.

Mauro lijkt daarmee inzetbaar voor de thuiswedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal. Die wedstrijd begint dinsdagavond om 21.00 uur.

Mogelijk krijgt Mauro tegen Arsenal direct een basisplaats, want zijn vervanger Tyrell Malacia maakte zowel in de TOTO KNVB Beker als in de Eredivisie tegen Go Ahead geen sterke indruk. De van Manchester United gehuurde linksback was zaterdag negatief betrokken bij twee van de drie tegendoelpunten die PSV kreeg. De wedstrijd ging met 3-2 verloren.

PSV moet het tegen Arsenal wel stellen zonder de geblesseerden Malik Tillman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Esmir Bajraktarevic.