PSV heeft met Rick Karsdorp gewenste defensieve versterking binnen

Rick Karsdorp is officieel speler van PSV, zo maken de Eindhovenaren zaterdagmiddag bekend. De 29-jarige vleugelverdediger wordt transfervrij ingelijfd na zijn vertrek bij AS Roma. Karsdorp geldt als opvolger van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze.

Karsdorp is blij om terug te zijn in Nederland. "Mijn familie en ik kijken er enorm naar uit", vertelt de back op de clubsite. "Met mijn drive, power en loopvermogen pas ik goed bij het spel dat PSV wil spelen. Ik wil de mensen hier weer de Rick uit zijn beste dagen laten zien, met goede passes en bruikbare voorzetten."

Karsdorp stond de afgelopen zeven jaar onder contract bij AS Roma. "Bij Roma heb ik goede en mindere periodes gehad, dus laten we ervoor gaan dat nu een nieuwe goede periode aanbreekt. Waarin we kampioen worden en we zover mogelijk komen in de Champions League."

Voor PSV was de nood hoog achterin, daar de club deze zomer afscheid nam van verschillende verdedigers. Naast Teze vertrokken ook André Ramalho, Patrick van Aanholt, Armel Bella-Kotchap en Shurandy Sambo uit het Philips Stadion. Sergiño Dest herstelt nog altijd van een zware blessure.

“Door het vertrek van Jordan Teze was er een vacature op de rechtsbackpositie ontstaan", vertelt technisch directeur Earnest Stewart. "In de mix van talent en routine die een selectie herbergt, brengt Rick Europese ervaring."



"Karsdorp is bekend met de Eredivisie en past met zijn snelheid bij het spel van Peter Bosz. We zijn erg blij dat we hem nu in huis hebben." Karsdorp tekent bij PSV een contract voor één jaar met de optie op een extra seizoen.

Voor PSV was er veel aan gelegen om Karsdorp snel aan te trekken, daar hij moet worden ingeschreven voor de Champions League. De Eindhovenaren willen zich voor het einde van de transferwindow ook nog versterken met minimaal een centrumverdediger en een linksback.