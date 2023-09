PSV-harten gaan sneller kloppen: Lozano neemt ‘sluiproute’ op Eindhoven Airport

Vrijdag, 1 september 2023 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:31

Hirving Lozano heeft voet gezet op Nederlandse bodem. De vleugelaanvaller gaat op Deadline Day de overstap maken van Napoli naar PSV en keert zodoende terug in de Eredivisie. Lozano landde vrijdagochtend op Eindhoven Airport en reist meteen door naar TopSupport, waar later op de dag de medische keuring plaatsvindt.

Lozano zette vrijdagochtend al vroeg koers vanuit Napels om zich te herenigen bij PSV. De aanvaller is via de personeelsuitgang van Eindhoven Airport naar buiten gegaan, meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher weet dat PSV dat verzoek al op voorhand bij de luchthaven had neergelegd. Bij het vliegveld hadden enkele fans zich verzameld om de Mexicaan een warm welkom te heten.

Zelden was er op Eindhoven Airport zoveel belangstelling voor een vliegtuig uit Napels. Hirving Lozano is terug. pic.twitter.com/0qqefjWGoW — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 1, 2023

Met de komst van Lozano is volgens Italiaanse media een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot 15 miljoen euro. De Mexicaan, die bij Napoli nog een contract had tot volgend jaar zomer, gaat naar verluidt zo'n 3 miljoen euro per jaar verdienen. Hij wordt daarmee meteen een van de best betaalde spelers binnen de huidige selectie van PSV.

Hevige concurrentie

De komst van Lozano betekent een nog hevigere concurrentiestrijd in de voorhoede bij PSV. De Eindhovenaren haalden met Noa Lang en Ricardo Pepi al twee aanvallers in huis en houden smaakmaker Johan Bakayoko binnenboord. Voor laatstgenoemde ligt een contractverlenging klaar, zo meldde Elfrink. Bakayoko stond in de belangstelling van meerdere (top)clubs uit het buitenland, maar geeft dus de voorkeur aan Champions League-voetbal met PSV