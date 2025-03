Het is goed mogelijk dat Peter Bosz aankomend weekeinde een beroep kan doen op middenvelders Jerdy Schouten en Malik Tillman, zo schrijft De Telegraaf dinsdagochtend. PSV treedt zondag in het eigen Philips Stadion aan tegen Ajax in een absolute topper in de Eredivisie.

Vooral de mogelijke aanwezigheid van Tillman zou een flinke opsteker zijn voor Bosz en de zijnen. De Amerikaan speelde in januari voor het laatste mee bij PSV en leek in eerste instantie een langere herstelperiode toebedeeld.

Tillman is echter wonderbaarlijk snel genezen van zijn enkelklachten en deed onlangs in een ‘geheim’ oefenduel tussen PSV en FC Den Bosch een helft mee. Ook Schouten kan weer meekomen bij de Eindhovenaren.

Na een ‘rustperiode’ heeft de controleur inmiddels de training hervat en ‘de eerste signalen zijn positief over zijn inzetbaarheid zondag’, valt er te lezen in De Telegraaf.

Schouten meldde zich anderhalf week geleden af bij het Nederlands elftal nadat hij vlak voor het uitduel met RKC Waalwijk besloot ruimte te nemen voor het herstellen van aanhoudende teen- en knieklachten. Hij speelde al geruime tijd door de pijn heen.

“Dat was van invloed op het niveau dat hij haalde”, schrijft PSV-watcher Jeroen Kapteijns. “De slepende klachten van de middenvelder vroegen dringend om rust.”

Hoe lang het duo in actie zou kunnen komen, is vooralsnog niet duidelijk. Mauro Júnior, die tegen RKC eveneens ontbrak, is mogelijk ook terug voor het treffen met Ajax. Ricardo Pepi (knieblessure) en Lucas Pérez, die besmet is met tuberculose, zijn hoe dan ook níet van de partij.