PSV gaat actief op zoek naar transfervrije versterking: ‘Perisic was een schot in de roos’

PSV gaat op zoek naar een transfervrije spits, zo vertelt Earnest Stewart voor de camera van ESPN. De Eindhovenaren moeten de geblesseerde Ricardo Pepi tot het einde van het seizoen missen en de technisch directeur slaagde er in de transferperiode niet in een vervanger te halen. Nu worden de pijlen gericht op transfervrije aanvallers.

Vrijdag maakte PSV al bekend dat Pepi langdurig is uitgeschakeld door zijn blessure en dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. De in Texas geboren aanvaller liep een vervelende knieblessure op tegen Liverpool (3-2 winst).

Kort daarna meldde trainer Peter Bosz op de persconferentie dat hij ervoor heeft gekozen om Jesper Uneken van Jong PSV over te hevelen naar de A-selectie. Hij wordt gezien als tijdelijke vervanger van Pepi.

Het doorschuiven van Uneken kan gezien worden als plan B, want de Eindhovenaren hoopten eigenlijk Noah Ohio (FC Utrecht) of Loum Tchaouna (Lazio) binnen te halen. Met de clubs kon echter geen akkoord worden bereikt.

“Jesper Uneken gaat meetrainen met ons. Die jongen doet het uitstekend bij Jong PSV. Maar het is natuurlijk een groot verschil of je in de Keuken Kampioen Divisie speelt of bovenin de Eredivisie, laat staan de Champions League”, aldus Bosz.

Het lijkt erop dat PSV niet genoegen neemt met alleen De Jong en Uneken in de A-selectie, want Stewart geeft aan dat er ‘actief’ wordt gezocht naar een extra, transfervrije spits.

“Ik wil niet zeggen dat het een must is om een transfervrije spits te halen, want het moet wel passen”, benadrukt Stewart. “Ik ben wel actief op zoek naar een spits. Zoiets moet passen. Ivan Perisic was een schot in de roos, maar dat is natuurlijk niet met elke speler”, aldus de directeur voetbalzaken.