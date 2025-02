PSV-flop Bruma maakt twee jaar na definitief vertrek uit Eindhoven fraaie transfer

Bruma verruilt SC Braga per direct voor Benfica. De dertigjarige aanvaller, die tussen 2019 en 2023 onder contract stond bij PSV, tekent een contract tot medio 2028 bij de Portugese topclub. Benfica betaalt 6,5 miljoen euro voor de pijlsnelle vleugelflitser.

Door Sander de Deugd

Bruma groeide in de afgelopen jaren bij Braga uit tot een bepalende speler. Dit seizoen was hij in 31 officiële wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 9 assists.

De overstap naar Benfica betekent een stap omhoog. De club uit Lissabon staat momenteel tweede en heeft vier punten meer dan nummer vier Braga.

Bruma gaat in Estádio da Luz onder meer samenspelen met oud-Feyenoorders Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes.

In zijn geboorteland speelde Bruma eerder al voor Sporting Portugal. Tussendoor was hij actief in Turkije (Galatasaray), Spanje (Real Sociedad), Duitsland (RB Leipzig), Nederland (PSV), Griekenland (Olympiakos) en opnieuw Turkije (Fenerbahçe).

Bij Benfica krijgt Bruma de kans om weer uit te komen in de Champions League. Zijn oude ploeggenoten van Braga treft hij al snel weer. Eind februari staat de kwartfinale van de Portugese beker op het programma.

In Nederland is Bruma vooral bekend door zijn tijd bij PSV. De Portugees werd in 2019 voor 12 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, maar wist in Eindhoven nooit te overtuigen.