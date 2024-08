PSV'er Joey Veerman reageert bij ESPN verbouwereerd op uitblijven van buitenlandse interesse

Joey Veerman verwacht niet dat hij deze zomer nog vertrekt bij PSV. De spelverdeler zou helemaal niet onwelwillend staan tegenover een vertrek uit Eindhoven, maar ziet dat niet meer gebeuren. Tot zijn eigen verbazing.

De middenvelder liet zich tegen Almere City weer gelden. Veerman strooide als vanouds met fantastische passjes, zo bleek ook uit zijn twee assists. Vooral zijn steekbal op Malik Tillman bij de 1-4 was van enorme klasse.

"Het was een makkelijke avond", zo oordeelde de Volendammer na afloop voor de camera's van ESPN. Interviewer Hans Kraay junior prikt dan wat bij de voetballer. Hij wil weten of Veerman in de slotweek van de transferwindow nog vertrekt uit Eindhoven.

"Nou ja, Hans", reageert Veerman lachend. "Uiteindelijk is er voor mij niks. Of er clubs zijn die concreet geïnteresseerd zijn? Ja, de Swift Boys en de Poldervogels. Ken je die van de All Stars?", grapt de zestienvoudig international.

Hij geeft eerlijk toe dat hij toch op wat meer concrete interesse had gerekend. "Na een goed seizoen vorig jaar had ik er eigenlijk wel iets meer van verwacht. Maar goed, het zij zo. Ik heb gelukkig weer mijn assists kunnen geven vandaag (zaterdag, red.) en daar ga ik maar mee door, Hans", klinkt het enigszins teleurgesteld.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-31T14:30:00.000Z 16:30 FC Groningen GRO

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

"Ik heb het bij PSV sowieso enorm naar mijn zin", vervolgt Veerman. "Alleen je wil wel uitgedaagd worden. Dat is vandaag niet echt het geval geweest", doelt hij op de eclatante zege van PSV.

Veerman houdt er inmiddels geen rekening meer mee dat hij volgend seizoen ergens anders speelt dan in het Philips Stadion. "Of er nog wat komt? Ik heb er een keihard hoofd in, Hans", besluit hij.