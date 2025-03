PSV'er Ivan Perisic leidt Kroatië met goal én assist naar fraaie zege op Frankrijk

Kroatië heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plek in de halve finale van de Nations League. De Kroaten waren in eigen land met 2-0 te sterk voor Frankrijk dankzij doelpunten van Ante Budimir en PSV’er Ivan Perisic. Laatstgenoemde leverde bovendien de assist bij de 1-0.

In de achtste speelminuut leek het meteen mis te gaan voor Frankrijk, want Ibrahima Konaté behandelde de bal met zijn hand in het zestienmetergebied met zijn hand. Andrej Kramaric legde aan vanaf elf meter, maar hij miste de strafschop.

Halverwege de eerste helft werd de openingstreffer alsnog gevonden door Kroatië. Een voorzet vanaf links van Perisic belandde voor de voeten van Ante Budimir, die van dichtbij de 1-0 binnentikte.

Op slag van het rustsignaal kwamen de Kroaten zelfs op 2-0. De afvallende bal belandde op de rand van het strafschopgebied bij Perisic, die doelman Mike Maignan vervolgens met een schot uit de lucht verschalkte.

In de tweede helft nam Frankrijk het initiatief over en werden er onder meer kansen gecreëerd door Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé, maar de Fransen slaagden er niet in een doorbraak te forceren in de Kroatische defensie.

Uiteindelijk slaagde Frankrijk er niet meer in te scoren en ging Kroatië met een zege aan de haal. De return wordt komende zondag afgewerkt.