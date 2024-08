PSV denkt aan de toekomst en haalt Australisch jeugdinternational naar Eindhoven

PSV gaat zich spoedig versterken met Marcus Younis, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Australiër gaat spelen in het beloftenelftal.

De negentienjarige Younis is zaterdagochtend al medisch gekeurd in Eindhoven. De vleugelspeler gaat zich in eerste instantie aansluiten bij Jong PSV.

Younis komt over van Western Sydney Wanderers, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Bij de Australische club ligt hij nu nog tot medio 2025 vast, waardoor het een transfersom tegemoet kan zien.

De 1,75 meter lange rechtsbenige rechtsbuiten, die ook op de linkerflank uit de voeten kan, speelde veertien wedstrijden in het eerste team van Western Sydney Wanderers. Daarin was hij goed voor twee goals en twee assists.

Younis, zevenvoudig international van Australië Onder 19, moet Jong PSV-trainer Alfons Groenendijk meer opties bieden in de voorhoede.

Bij de beloftenploeg zal Younis concurrentie ondervinden van onder meer Tai Abed, die tot op heden goed was voor een treffer dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Komende week wordt er meer bekend over de komst van Younis, die vooral zijn wedstrijden in het tweede van Western Sydney Wanderers heeft gespeeld. Daarin leverde hij 13 goals en 10 assists in 40 wedstrijden.