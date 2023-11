PSV boekt na vroege rode kaart voor Hoogma grootste zege ooit in Almelo

Zaterdag, 4 november 2023 om 18:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:28

Ook na de elfde speelronde is PSV nog altijd foutloos in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz speelde na de vroege rode kaart voor Justin Hoogma, die een penalty veroorzaakte met een spijkerharde tackle, een gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo: 0-6. Luuk de Jong schoot de strafshop binnen en nog voor rust maakte Jerdy Schouten zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. Na rust zorgden Malik Tillman, André Ramalho, Guus Til en Ricardo Pepi voor de grootste zege in Almelo ooit. PSV staat na 11 duels op 33 punten en kan rustig afwachten wat de concurrentie gaat doen. Heracles staat voorlopig nog achtste.

Heracles-trainer John Lammers voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met sc Heerenveen (3-0). Stijn Bultman en Lasse Wehmeyer werden naar de bank verwezen. Voor hen verschenen Sven Sonnenberg en Marko Vejinovic aan de aftrap. Aan de kant van PSV voerde Bosz één wijziging door. Guus Til mocht het vanaf de aftrap laten zien, wat ten koste ging van Tillman. De Jong werd als vanouds geflankeerd door Johan Bakayoko en Hirving Lozano.

PSV begon scherp en verdiende al snel twee hoekschoppen, waar verder geen gevaar uit voortkwam. Het eerste doelgevaar kwam van Bakayoko, die zijn schot een meter naast zag gaan. In het natte Almelo waren de serieuze mogelijkheden op één hand te tellen, al kwam De Jong na een kwartier dichtbij. De aanvoerder stuitte van dichtbij op Michael Brouwer.

Na een kleine twintig minuten werd het duel volledig op zijn kop gezet. Lozano zette voor vanaf links, Til schoot naast. Op het moment dat de middenvelder schoot, kreeg hij een keiharde tackle te verduren van Hoogma. Na het zien van de beelden besloot arbiter Joey Kooij tot het geven van een strafschop én een rode kaart voor Hoogma. De Jong ontfermde zich over de strafschop en schoot die feilloos binnen: 0-1.

Ogenblikken later kwam de voormalig spits van Oranje ook dicht bij zijn tweede. Veerman slingerde een vrije trap de zestien in, waar De Jong zijn hoofd tegenaan kreeg. Hij kopte op de paal, maar bleek ook in buitenspelpositie te hebben gestaan. PSV wilde het duel snel beslissen, terwijl Heracles zeer fysiek was in de duels. Het leverde slechts één gele kaart op, voor Navajo Bakboord. Vlak nadat Til tegen de lat kopte, gooide Schouten het duel in het slot. De middenvelder rondde fraai af na een even zo mooie pass van Jordan Teze: 0-2.

Bosz besloot in de rust om Schouten te vervangen door Ismael Saibari. Laatstgenoemde kreeg enkele minuten na zijn entree echter een bal tegen op zijn linkeroog, waardoor hij zich al razendsnel moest laten aflossen door Tillman. PSV speelde een ongeïnspireerde openingskwartier in de tweede helft, al kwam het daarin wel tweemaal dichtbij. Zo liet Lozano na om binnen te tikken en schoot Bakayoko net over. Ook Til vond bijna het net: hij raakte de buitenkant van de paal.

Na een prima actie van Emil Hansson mocht ook Heracles ineens denken aan een treffer. Sem Scheperman kwam in scoringspositie en schoot met links net naast. Dat moment leek PSV wakker te schudden. Het tempo bij de bezoekers werd opgevoerd en Lozano probeerde het met een hard, gekruld schot, dat tegen de paal belandde. De derde Eindhovense treffer leek een kwestie van tijd en dat bleek ook zo te zijn. Veerman gaf perfect voor, Tillman werkte prima af in de verre hoek: 0-3.

Daar bleef het niet bij voor de geoliede Brabantse machine. Veerman had andermaal een fraaie pass in huis. Hij bereikte invaller Pepi, die op zijn beurt Ramalho bediende. De Braziliaan vond met rechts als een aanvaller de bovenhoek: 0-4. Niet iedere kans was raak, zo bleek even later. Brouwer kon namelijk goed redding brengen op een schot van dichtbij van Lozano. In de slotfase verscheen ook Til op het scorebord. De middenvelder nam een pass van Lozano prima aan, sneed naar binnen en vond de verre hoek: 0-5. Het werd daarna ook nog 0-6. Slordig balverlies van Heracles leverde een vrije schietkans op voor Pepi, die doeltreffend uithaalde.