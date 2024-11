PSV boekt enorme zege op FC Groningen; Pepi kroont zich met hattrick medetopscorer in Eredivisie

PSV heeft zaterdagavond opnieuw flink uitgehaald in de Eredivisie. Zonder sterspelers als Noa Lang en Luuk de Jong had de ploeg van Peter Bosz geen enkele moeite met FC Groningen, dat met 5-0 van de mat werd geveegd. Ricardo Pepi kroonde zich met een hattrick medetopscorer van de Eredivisie. Met negen goals deelt de Amerikaanse spits die titel met FC Twente-middenvelder Sem Steijn.

PSV moest het stellen zonder de geblesseerde Luuk de Jong, die in de punt van de aanval werd vervangen door Ricardo Pepi. Ook Noa Lang haakte af. De linksbuiten, die kampt met lichte rugklachten, stond zijn plek af aan Ivan Perisic. Malik Tillman, net terug van een verre reis met het Amerikaanse nationale elftal, begon op de bank.

Groningen kwam direct onder druk te staan. In de veertiende minuut maakte PSV de openingstreffer. Een hoekschop werd met de hak verlengd door Johan Bakayoko. Bij de tweede paal was Olivier Boscagli net eerder bij de bal dan Leandro Bacuna. De Monegask tikte van heel dichtbij binnen: 1-0.

PSV zocht heel geduldig naar openingen, terwijl Groningen nauwelijks druk vooruit gaf. Een voorzet van Rick Karsdorp belandde in de 26ste minuut op het hoofd van de vrije Guus Til, die Etienne Vaessen niet kon verrassen met een kopbal rechtdoor. In de 38ste minuut verdubbelde Pepi de voorsprong voor PSV. De spits rekende aan de zijlijn af in een fysiek duel met Marco Rente en wipte de bal daarna handig langs Vaessen in de verre hoek: 2-0.

Na rust bouwde PSV de voorsprong ogenschijnlijk zeer eenvoudig uit. Een doelpunt van Saibari werd in de 48ste minuut na heel lang beraad afgekeurd wegens nipt buitenspel. Vijf minuten later maakte Guus Til er alsnog 3-0 van. De middenvelder werd in het strafschopgebied aangespeeld door Mauro Júnior en maakte het goed af. Ook hier volgde tot frustratie van het PSV-publiek een VAR-check, maar ditmaal keurde scheidsrechter Joey Kooij het doelpunt goed.

In de 64ste minuut maakte Pepi er 4-0 van. De spits profiteerde opnieuw van een mispeer van Rente, die er niet in slaagde om de pass van Karsdorp te onderscheppen. Pepi zette met zijn aanname Bacuna te kijk en schoot beheerst binnen.

Twaalf minuten voor tijd completeerde Pepi zijn hattrick. De aanvaller werd ditmaal met een voorzet bereikt door Perisic. Pepi kopte tegendraads binnen: 5-0. In de slotfase maakte Hirving Lozano na maanden van blessuretijd zijn rentree voor PSV.

PSV, dat onbedreigd bovenaan blijft in de Eredivisie, speelt woensdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk.