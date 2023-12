PSV blijft foutloos in de Eredivisie en boekt vijftiende zege op rij

PSV heeft donderdagavond de vijftiende Eredivisie-zege van het seizoen geboekt. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Peter Bosz te sterk voor sc Heerenveen: 2-0. In de eerste helft werd de score geopend door Guus Til, terwijl Ricardo Pepi in de slotfase de eindstand op het scorebord zette. De Eindhovenaren lieten nog geen enkel punt liggen in vijftien wedstrijden.

Bosz voerde een aantal wijzigingen door ten opzichte van de zege op Feyenoord (1-2). Jerdy Schouten was er wegens ziekte niet bij. André Ramalho nam zijn plek in de verdediging in. Door afwezigheid van Jordan Teze was Patrick van Aanholt de linksachter van dienst en ook Joey Veerman was fit genoeg om te starten. Yorbe Vertessen verhuisde naar de bank, waardoor Malik Tillman voorin begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel PSV enkele goede mogelijkheden creëerde, slaagde men er niet in een doorbraak te forceren. De ban werd pas in de 35ste speelminuut gebroken. Een voorzet van Tillman vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied belandde met enig fortuin bij Guus Til, die van dichtbij kon intikken: 1-0.

Voor de openingstreffer werd Heerenveen ook zeker tweemaal gevaarlijk. Onder meer Sven van Beek en Pelle van Amersfoort kwamen in de buurt van het vijandige doel, maar het ontbrak het duo aan scherpte en fortuin in de afronding.

PSV bleef na de openingstreffer de bovenliggende partij, al wist Heerenveen de nodige weerstand te bieden waardoor het spannend bleef. Luuk de Jong leek de spanning weg te nemen toen hij in de 57ste speelminuut de 2-0 aantekende, maar voorafgaand aan zijn doelpunt nam de spits de bal met zijn hand mee: treffer afgekeurd.

Enkele minuten na zijn afgekeurde goal was De Jong wederom onfortuinlijk. Na een redding van doelman Andries Noppert op de inzet van Veerman kon De Jong uit de rebound scoren, maar zijn schot belandde op de lat.

De 2-0 viel uiteindelijk een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd. Veerman zette invaller Pepi met een fraaie dieptepass oog in oog met Noppert en de aanvaller van PSV maakte in de afronding geen fout: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 14 10 2 2 28 32 3 AZ 14 9 3 2 22 30 4 FC Twente 14 9 3 2 13 30 5 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 6 Ajax 14 6 3 5 4 21 7 Sparta Rotterdam 14 6 3 5 1 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 PEC Zwolle 14 5 2 7 -3 17 10 Excelsior 14 3 7 4 -3 16 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 NEC 14 3 6 5 -2 15 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 FC Volendam 14 2 2 10 -21 8 18 Vitesse 14 2 2 10 -22 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties