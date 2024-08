PSV begint met hele ruime zege; publiek reageert duidelijk op invalbeurt Teze

PSV is het seizoen in de Eredivisie zaterdagavond uitstekend begonnen. De Eindhovenaren, die geplaagd worden door blessures in de achterhoede, waren veel te sterk voor RKC Waalwijk. Via goals van Johan Bakayoko, Jerdy Schouten, Malik Tillman en Hirving Lozano (tweemaal) werd het 5-1. De tegentreffer van RKC kwam van Richard van der Venne.

Bij PSV was voorafgaand veel te doen om Jordan Teze. De rechtsback wil naar AS Monaco en weigerde aanvankelijk te spelen, maar zat na openbare excuses toch bij de selectie. Bosz zette Teze op de bank en liet Richard Ledezma verrassend als rechtsback spelen. Olivier Boscagli maakte zijn rentree na een blessure.

Bij RKC Waalwijk is David Min, de eerste spits van vorig seizoen, vertrokken naar FC Utrecht. Doelpunten moeten komen van de nieuwe nummer 9 Oskar Zawada, die voorlopig routinier Michiel Kramer op de bank houdt.

De wedstrijd kende een uiterst levendige openingsfase, met direct grote kansen over en weer. Malik Tillman tikte in de eerste minuut naast namens PSV, een minuut later schoot Yassin Oukili aan de overzijde in vrije positie ver naast en over. Enkele minuten werd PSV gered door Ledezma, die een inzet van Richard van der Venne van de lijn haalde.

Daarna nam PSV het heft in handen. Bakayoko werd in de negende minuut bereikt door een lange bal van Veerman. De rechtsbuiten schoot uit een lastige positie verrassend diagonaal binnen in de verre hoek: 1-0. Tillman zag twee minuten later een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel van Bakayoko in de aanloop.

RKC kwam daarna dichtbij via Zawada, die zijn kopbal uit de kruising getikt zag worden door Walter Benítez. Daarna was het PSV dat de klok sloeg. In de 28ste minuut liet de defensie van RKC zich slap aftroeven, waardoor Luuk de Jong de vrije Schouten kon bereiken. De middenvelder van PSV drukte beheerst af: 2-0.

Zeven minuten later viel de beslissing. Tillman kreeg de ruimte om van een meter of achttien vrij uit te halen en deed dat voortreffelijk. De bal viel richting de kruising binnen: 3-0.

PSV nam daarna zichtbaar gas terug. In de 69ste minuut besloot Bosz een viervoudige wissel toe te passen. Daar zat ook Teze bij. De rechtsback van PSV werd wisselend ontvangen. Bij zijn eerste balcontacten klonk wat gefluit van de tribune, al waren er ook supporters die klapten.

Een fout van RKC-doelman Jeroen Houwen op een afstandsschot van invaller Hirving Lozano leidde in de 73ste minuut tot de 4-0. RKC deed enkele minuten later iets terug door een merkwaardige actie van Benítez. De keeper van PSV tastte mis op een simpele hoge bal, waarna Van der Venne intikte: 4-1.

Het slotakkoord was voor Lozano, die na uitstekend werk van Guus Til kon binnenglijden: 5-1. Til had de bal vlak daarvoor op de achterlijn ontfutseld bij Oukili. Tegenvaller voor PSV was het late uitvallen van Boscagli, die last had van zijn schouder.