PSG plant afscheidsceremonie voor Kylian Mbappé in dramatisch verlopen week

Paris Saint-Germain plant een afscheidsceremonie voor Kylian Mbappé, zo schrijft Le Parisien donderdag. De Franse superster heeft in een eerder stadium al te kennen gegeven zijn contract bij PSG niet te willen verlengen, waardoor hij deze zomer transfervrij de deur uitwandelt. PSG heeft zich daarbij neergelegd en plant dus een afscheidsceremonie, die zondag moet plaatsvinden.

PSG speelt zondagavond een thuiswedstrijd tegen het Toulouse van Thijs Dallinga en Stijn Spierings. Voor PSG staat er niets meer op het spel. De ploeg van trainer Luis Enrique is met drie duels te gaan niet meer te achterhalen door naaste achtervolger AS Monaco. De focus kon daardoor vol op de Champions League worden gericht, maar daarin ging het dinsdag fout in de halve finale tegen Borussia Dortmund.

Mbappé wordt net als in voorgaande jaren nadrukkelijk aan Real Madrid gelinkt. Clubpresident Nasser Al-Khelaïfi van PSG slaagde er lange tijd in om Mbappé voor de Ligue 1 te behouden, maar eerder dit seizoen werd duidelijk dat Mbappé Parijs wil verlaten. Om die reden zag Mbappé af van de optie om zijn contact met een jaar te verlengen en loopt hij na dit seizoen transfervrij de deur uit.

De verhoudingen tussen Mbappé en Al-Khelaïfi zijn volgens Le Parisien 'aanzienlijk bekoeld', maar dat weerhoudt de president en club er niet van om de spits annex linksbuiten een fraai afscheid te bezorgen. Enrique posteerde Mbappé in de Ligue 1 de laatste tijd regelmatig op de bank, volgens de trainer omdat PSG alvast moet leren omgaan met het vertrek van Mbappé. Het is echter de verwachting dat Mbappé zondag 'gewoon' weer aan de aftrap staat in het competitieduel.

Mbappé maakte in de zomer van 2018 voor de lieve som van 180 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar PSG. Diezelfde zomer werd Mbappé wereldkampioen met Frankrijk en in de jaren die volgden ontwikkelde Mbappé zich tot één van de sterren van het mondiale voetbal. PSG hoopte ondertussen dat de inbreng van Mbappé de club een Champions League-titel zou opleveren, maar dat is er niet van gekomen.

Dinsdag had PSG de kans om de finale van het miljardenbal te bereiken. Na de 1-0 nederlaag in Dortmund hadden de Fransen nog alle kans, maar mede doordat het aluminium viermaal werd geraakt, slaagde PSG er niet in te scoren en liep het zelfs tegen een 0-1 nederlaag aan in het eigen Parc des Princes.

"Ik heb geprobeerd mijn team zo goed mogelijk te helpen, maar ik deed niet genoeg", zei Mbappé na de wedstrijd. "Ik ben de man die doelpunten moet maken en beslissend moet zijn. Als het goed gaat, neem ik alle aandacht op me en als dat niet het geval is, moet je je verantwoordelijkheid pakken."

Met het oog op de interesse van Real Madrid vroeg een aanwezige journalist aan Mbappé of hij in de andere halve finale voor Real of Bayern München zou juichen. Mbappé weigerde antwoord te geven en leek de vraag niet te kunnen waarderen, voordat hij wegliep uit de persruimte.

