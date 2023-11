PSG opent gesprekken en wil Chelsea aftroeven in strijd om supertalent

Dinsdag, 28 november 2023 om 14:59 • Bart DHanis • Laatste update: 15:30

Paris Saint-Germain gaat proberen om Gabriel Moscardo los te weken bij Corinthians, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De Parijzenaars hopen zo Chelsea af te troeven in de strijd om zijn handtekening.

In augustus meldden verschillende Braziliaanse media dat Chelsea een mondelinge overeenkomst had gesloten met Corinthians. The Blues waren volgens de berichtgeving bereid om 25 miljoen euro te betalen voor Moscardo.

Dat gerucht is dus volgens Romano niet waar. “Er is geen overeenkomst met Chelsea, maar ze houden hem zeker in de gaten.” Chelsea is volgens de Italiaanse journalist overigens niet de enige club die hem in de gaten houdt. “Er kunnen nog verrassingen opduiken.”

Moscardo gaat Corinthians zeker verlaten komende winter en gaat zijn huidige werkgever een recordbedrag opleveren. Tot dusver is Paulinho de duurste uitgaande transfer van de Braziliaanse club. Hij vertrok in 2013 voor negentien miljoen euro naar Tottenham Hotspur.

PSG gaat de gesprekken dus openen. Volgens Romano houdt directeur voetbalzaken Luis Campos de achttienjarige spelverdeler al maanden in de gaten en wil de club komende januari toeslaan. De Portugese directeur zal dan wel een bedrag van meer dan twintig miljoen euro moeten overmaken naar Brazilië.

Moscardo kwam dit seizoen al zestien keer uit in de hoofdmacht van Corinthians. De verdedigend ingestelde middenvelder wist nog geen assist te geven en maakte nog geen treffer voor zijn club.

Corinthians doet het ook niet geweldig op de Braziliaanse ranglijst. Na 35 gespeelde wedstrijden staat de club veertiende op de ranglijst en maar vier punten boven de degradatiestreep. De laatste drie duels van Moscardo in het shirt van Corinthians kunnen dus van cruciaal belang zijn voor de club.