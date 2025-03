PSG officieus kampioen na voetbalshow met zeven doelpunten tegen AS Saint-Étienne

PSG neemt alvast een voorschot op de titel in de Ligue 1. De Parijzenaren haalden met 1-6 uit tegen Saint-Étienne en kunnen zich gaan opmaken voor de dertiende landstitel in de clubhistorie.

De ploeg van Luis Enrique kwam niet goed uit de startblokken en keek na ruim tien minuten spelen tegen een achterstand aan. Lucas Stassin zorgde met een geplaatste kopbal voor de voorsprong: 1-0.

PSG kreeg in de eerste helft weinig grip op Saint-Étienne, dat in de omschakeling meermaals gevaarlijk werd. De grootste mogelijkheid voor PSG ontstond via Gonçalo Ramos, maar de Portugees zag zijn zwakke inzet gepakt worden door doelman Gautier Larsonneur.

Op slag van rust was het opnieuw Ramos met een hoofdrol. De spits kreeg een schop op zijn voet en versierde daarmee een penalty. Koel en beheerst schoot Ramos zelf het buitenkansje binnen: 1-1.

Na rust schakelde PSG een versnelling hoger. Khvicha Kvaratskhelia kreeg de bal na slordig balverlies in zijn voeten geworpen, kapte een verdediger uit en schoot in de korte hoek raak: 1-2.

Nadat Bradley Barcola een schot net naast krulde, zorgde Désiré Doué alsnog voor de 1-3. Even later stond Doué aan de basis van de volgende treffer met een goede voorzet. João Neves schoot de voorzet achter doelman Larsonneur: 1-4.

De machine van PSG denderde door en via opnieuw Doué werd het zelfs 1-5. In de slotfase leek Saint-Étienne nog een penalty te krijgen, maar de VAR zette er een streep door. Ibrahim Mbaye zorgde voor het slotakkoord met de 1-6. PSG kan door de eerdere nederlaag van Olympique Marseille zaterdag 5 april tegen Angers het dertiende kampioenschap uit de clubhistorie pakken.