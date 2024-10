PSG-fans mogen vijf dagen na duel met PSV niet afreizen naar Zuid-Frankrijk

Supporters van Paris Saint-Germain hebben een reisverbod opgelegd gekregen van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de wedstrijd tegen aartsrivaal Olympique Marseille, dat PSG op zondag 27 oktober ontvangt.

L'Équipe schrijft dat er gevreesd wordt voor 'vijandigheid' tussen de twee supportersgroepen, waar volgens minister Bruno Retailleau al jaren sprake van is. De politicus stelt dat er 'een reëel en ernstig risico op confrontatie' bestaat tijdens le Classique.

Wat de beslissing makkelijker heeft gemaakt, is het feit dat er minder politie beschikbaar is om te waken over de altijd beladen wedstrijd. Dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen afgelopen zomer in Parijs.

Een deel van de agenten geniet deze periode van rust doordat zij hebben moeten overwerken tijdens de Spelen. Stade Vélodrome zal overigens wel vol zitten. Marseille heeft de kaarten die bestemd waren voor de PSG-aanhang in de verkoop gedaan voor fans van L'OM.

Het is niet de eerste keer deze week dat PSG in het nieuws komt omtrent supportersreizen. Franse autoriteiten legden PSV-supporters een reisverbod op naar Parijs vanwege eerdere ongeregeldheden met de PSV-aanhang, zoals vorig seizoen tijdens het uitduel met RC Lens.

PSV stelde er alles aan gedaan te hebben om tot een oplossing te komen, maar de club slaagde er niet in die te vinden. De 2000 PSV-supporters die aanwezig zouden zijn bij de wedstrijd krijgen hun geld voor het kaartje terug, maar de club kan niets doen voor de overige gemaakte kosten, zoals voor reis en verblijf.

De betreffende PSV-supporters leggen zich niet neer bij het besluit van de Franse autoriteiten en zijn inmiddels een procedure gestart, in de hoop dat zij toch nog mogen afreizen naar de (andere) lichtstad. Een uitspraak volgt nog. PSG - PSV wordt volgende week dinsdag afgewerkt.