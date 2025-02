Productief Ajax kondigt contractnieuws veelbelovende jeugdspeler aan

Ajax laat in een persbericht weten dat jeugdspeler Pharell Nash zijn eerste contract heeft getekend. De aanvoerder van Ajax Onder 17 tekent tot de zomer van 2027.

Nash speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen maakt de jeugdinternational deel uit van de selectie van Ajax O17. Nash is tevens aanvoerder van de ploeg van trainer Paul Nuijten.

“Pharell speelt al geruime tijd in onze opleiding en ontwikkelt zich uitstekend. Hij is een vleugelaanvaller die zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant kan spelen. En ook als centrale spits weet hij veelvuldig het doel te vinden”, omschrijft Marijn Beukers.

“Pharell heeft meerdere wapens: hij is technisch, kan goed passeren en heeft diepgang in zijn spel. Hij heeft een geweldig karakter en is als aanvoerder van Ajax O17 zowel op als naast het veld een leider van het team. Dit eerste contract is een mooie beloning, het is nu aan Pharell om de stijgende lijn voort te zetten”, aldus de directeur voetbal van de Amsterdammers.

De viervoudig international van Oranje Onder 17 was dit seizoen goed voor twaalf treffers en één assist in veertien wedstrijden namens Ajax Onder 17. In twaalf competitieduels droeg hij de aanvoerdersband.

Ajax heeft dit seizoen meerdere nieuwe contracten uitgedeeld aan spelers uit de jeugdopleiding. Onder meer Sean Steur kon op een verbeterde verbintenis rekenen.

De Amsterdammers zijn ook akkoord met Rayane Bounida over een nieuw contract, zo meldde De Telegraaf vrijdagochtend. De jonge Belg gaat voor drie jaar verlengen, met de optie op nog een seizoen.