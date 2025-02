Priske stelt dat Feyenoord-speler helemaal 'kapot' is na wedstrijd tegen Ajax

Brian Priske moest voor de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tegen PSV flink schuiven in de opstelling van Feyenoord. De coach legt uit waarom In-Beom Hwang op de bank begint in het Philips Stadion.

Feyenoord moet liefst negen spelers missen door blessures: onder anderen Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Anis Hadj-Moussa zijn niet beschikbaar.

"Het zijn geen grote blessures", zegt Priske voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN. "Anis heeft een beetje last van zijn rug. Wij hopen dat hij zaterdag er weer bij is. Voor Bart en Gernot is het lastig op dit moment om drie wedstrijden in zeven dagen te spelen. Wij hebben gekozen om ze niet op te stellen."

Feyenoord kampt al het hele seizoen met veel blessureleed. "Wij hebben ongelooflijk veel pech gehad dit seizoen", aldus Priske. "Ik vind het pech, ja. We hebben op dit moment maar twee spierblessures, die klein zijn. Bijlow en Nadje, die blessures vind ik bijvoorbeeld pech. Bij spierblessures is dat een ander verhaal."

Op het middenveld kiest Priske voor Jakub Moder, Quinten Timber en Antoni Milambo. Hwang begint op de bank, maar kan eigenlijk niet spelen. "Hij heeft al veel te veel gespeeld de laatste twee wedstrijden. Hij komt terug van een blessure. Tegen Lille OSC stond hij al iets te lang op het veld eigenlijk (45 minuten, red.) en vier dagen later heeft hij meer dan negentig minuten gespeeld tegen Ajax."

Hans Kraay junior vraagt of Hwang 'kapotgemaakt' zou worden als hij woensdag moet spelen. "Hij is al kapot", zegt Priske. "Hij zit wel op de bank en is altijd klaar om te helpen, maar als het kan is het beter om hem op de bank te laten zitten."