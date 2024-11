Priske meldt nieuw blessuregeval bij Feyenoord: 'Hij is wekenlang uitgeschakeld'

Feyenoord heeft opnieuw te maken met een blessuregeval, zo meldt trainer Brian Priske voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Hugo Bueno is geblesseerd teruggekeerd van interlandverplichtingen met Jong Spanje. Ook gaat Priske in op de fitheid van Justin Bijlow, Calvin Stengs, Antoni Milambo en Julián Carranza.

Bueno wordt op de linksbackpositie vervangen door Gijs Smal. "Bueno had al wat last voordat de interlandbreak kwam", zegt Priske voor de camera van ESPN. "Hij heeft gespeeld met een hoop pijn in zijn voet, daarom speelde hij ook niet tegen Almere City. Helaas voelde hij opnieuw iets in de wedstrijd met Jong Spanje tegen Jong Denemarken."

Bueno wordt de komende weken nog niet terugverwacht. "Hij is niet beschikbaar voor deze wedstrijd en waarschijnlijk ook niet voor de komende wedstrijden."

Bijlow is niet fit genoeg om plaats te nemen onder de lat bij Feyenoord. "Het is heel lastig om te zeggen wanneer Justin terug zal zijn. Ik word daarvoor verantwoordelijk gehouden, maar ik heb er geen controle over. We hadden hem eigenlijk al terugverwacht. Hij traint ook met ons mee, gisteren heeft hij de volledige wedstrijd meegetraind. Maar het heeft tijd nodig. We willen niets forceren en het stap voor stap bekijken."

Quinten Timber keerde geblesseerd terug van het Nederlands elftal en is er dus niet bij. "Nee, ik neem Ronald Koeman absoluut niets kwalijk", zegt Priske. "Het gaat in samenspraak. We hebben Quinten naar Oranje gestuurd, omdat we geloofden dat hij zou kunnen spelen. Helaas is dat niet gelukt. Van mij kant zijn er geen problemen met het Nederlands elftal, het gaat in samenspraak."

Calvin Stengs zit na maandenlange afwezigheid weer op de bank bij Feyenoiord. Hij kan tot 45 minuten spelen. We willen het goed met hem opbouwen, daarom hebben we ook besloten om hem niet te laten starten. Hopelijk kan hij vandaag minuten maken. Dat gaan we de komende weken steeds verder opbouwen.

Antoni Milambo en Julián Carranza keren na blessures terug in de basis bij Feyenoord. "Ik verwacht niet dat ze negentig minuten gaan spelen, maar ze zijn wel volledig fit", zegt Priske. "We verwachten dat ze een goede impact op deze wedstrijd gaan hebben."