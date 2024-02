Pover AZ wint wéér niet in 2024 en voelt hete adem van Ajax in de nek

AZ is er voor de zesde keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Eredivisie. De nummer vier kwam zaterdagavond niet verder dan een teleurstellend 0-0 gelijkspel op bezoek bij Almere City FC. AZ staat een punt voor op nummer vijf Ajax, dat de vierde plaats zondag echter overneemt bij winst op sc Heerenveen.

Ruben van Bommel, die een basisplaats kreeg van interim-coach Maarten Martens, had pech toen zijn schot in de vijftiende minuut op de paal belandde. Een minuut later ging Van Bommel weer voor eigen succes, tot ergernis van enkele ploeggenoten die er beter voorstonden.

In het restant van de eerste helft hielden beide ploegen elkaar behoorlijk in evenwicht. AZ probeerde het wel, maar de aanvallende intenties leverden maar weinig kansen op. Almere City leek gelukkig met de 0-0 tussenstand en loerde ondertussen op de counter.

De tweede helft begon met een grote kans voor Vangelis Pavlidis. De topschutter van de Eredivisie (20 goals) faalde echter alleen voor doelman Nordin Bakker. Het was in ieder geval duidelijk dat AZ een hoger baltempo hanteerde dan voor rust, toen Almere City nauwelijks in de problemen werd gebracht.

De ploeg van trainer Alex Pastoor speelde compact en maakte het AZ daarmee behoorlijk lastig. Álvaro Peña werkte hard om de Alkmaarders in bedwang te houden en de moegestreden aanvaller werd na ruim een uur spelen afgelost door de frisse Rajiv van La Parra. Bij AZ kwam de onlangs aangetrokken Lequincio Zeefuik in de slotfase binnen de lijnen, als vervanger van Kristijan Belic.

Een doelpunt van AZ hing eigenlijk nooit echt in de lucht en die kwam er ook niet toen Zeefuik in de 83ste minuut neerging in de zestien van Almere City. Arbiter Alex Bos stond dicht bij de situatie en oordeelde direct dat de bal niet op de stip kwam te liggen. Ver in blessuretijd schoot Sven Mijnans de bal van dichtbij nog hoog over.

AZ laat dus wederom dure punten liggen in de strijd om Europees voetbal en is de vierde plek kwijt bij winst van Ajax op Heerenveen zondag. Een slechte week dus voor Martens en consorten na de eerdere twee nederlagen tegen Feyenoord in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. AZ krijgt op 25 februari overigens bezoek van Ajax.

